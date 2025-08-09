「震波碎石」輔助支架手術 3度心梗翁喜獲新生

▲林先生（中）感謝易宏濤（左）和林俊呈（右）2位醫師的治療。（記者丁偉杰攝）

記者丁偉杰／嘉義報導

78歲林先生曾3度罹患心肌梗塞，病況反覆，台中榮民總醫院嘉義分院檢查出是冠狀動脈鈣化嚴重，無法以傳統「鑽石旋磨」方式處理，經施以「血管內衝擊波碎石術（IVL）」打通頑固鈣化血管，成功開通阻塞血管並放置支架，術後恢復良好，昨天林先生回院歡慶重生。

林先生昨由妻子陪同出席記者會，感謝中榮嘉義分院醫療團隊，他表示，以前都坐輪椅，術後能自己行走，也不會喘，此手術不用開大刀，讓他宛如重獲新生。

中榮嘉義分院心臟內科主任易宏濤指出，心血管疾病長年為國人10大死因之1，當患者血管出現中重度鈣化，不僅造成斑塊處理受限，也可能使心臟支架無法順利擴張，進而增加血管受損或併發症風險。

IVL打通頑固鈣化血管 成功放置心臟支架

過去針對此類重度鈣化個案，若心導管與傳統鑽石旋磨技術無法有效處理，只能轉而選擇開胸進行冠狀動脈繞道手術，對高齡者或病況不穩的患者，風險與恢復時間大幅增加。

中榮嘉義分院心臟內科醫師林俊呈說，林先生的血管鈣化嚴重，若以傳統方式擴張支架，極可能導致血管損傷或破裂，而鑽石旋磨技術也無法順利處理，經施以「血管內衝擊波碎石術」，在盡量不損傷患者血管彈性下，有效處理鈣化斑塊，降低血管損傷風險，短時間內康復，林先生術後隔天出院，不到3週即能自行步行返診。

林俊呈說，此項手術適合高齡、重症患者，提升治療的可行性與成功率，不過不在健保給付範圍，屬自費項目。

