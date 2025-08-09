夏季豔陽高溫「催老」季節？ 中醫針灸茶飲打造健康美肌

▲足三里穴、合谷穴。（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

▲夏日戶外活動很愉快，可別疏忽遮陽與防曬。（照片提供／邱伯恩）

最近天氣好熱！雖然盡量避曬、塗防曬、躲冷氣房，還是感覺皮膚變暗沉粗糙、皺紋變明顯，夏天是「催老」的季節嗎？夏季高溫與潮濕的環境對肌膚容易造成損害，導致曬傷、皮膚乾燥等問題。在這個季節，由於汗水分泌大量增加，痤瘡、濕疹和酒糟鼻的發生率也大幅上升。

▲西瓜薄荷水。（照片提供／邱伯恩）

台灣夏季空氣悶熱潮濕，長時間日曬、室內吹空調有可能使皮膚乾燥和過度發炎，建議沐浴時，使用溫和的清潔劑，盥洗後5分鐘內保濕潤膚，以利鎖住皮膚中的水分；如果空調使室內房間過度乾燥，則要調高恆溫器。

▲三陰交穴、大椎穴。（照片提供／邱伯恩）

戴寬邊帽遮陽 擦SPF30以上防曬霜

曬傷不僅會破壞皮膚、加速老化，導致皺紋、細紋和曬斑的出現，也會增加皮膚癌的風險，應盡可能戴寬邊帽遮陽，並且塗抹廣譜保護及SPF 30以上的防曬霜。

針灸除局部曬斑 刺激膠原蛋白增生

傳統醫學有許多方式改善皮膚問題，其中透過針灸由微針插入身體特定穴位可以改善膚質，有助於消除局部曬斑與刺激膠原蛋白增生；另可透過局部刮痧或按壓身體的特定穴位來改善皮膚的健康，包括：合谷穴、足三里穴和三陰交穴、大椎穴。

●合谷穴：位於拇指和食指之間，此穴位有助於減輕發炎並促進整體皮膚健康。

●足三里穴：位於小腿，此穴位可增強消化吸收功能並提高肌膚活力。

●三陰交穴：位於小腿內側，此穴位可改善水腫和維持荷爾蒙平衡。

●大椎穴：位於頸部底部，此穴位具有清熱消炎的功效。

自製西瓜薄荷水 清熱解暑利尿

另提供1份夏季清熱，兼具補水保濕的中藥茶飲配方：西瓜薄荷水。

西瓜有清熱解暑、生津止渴、利尿退黃的作用，薄荷有疏風清熱、解暑透疹、利咽開竅的效果。

●材料：西瓜塊1杯、薄荷葉1-2 湯匙、室溫水2杯。

●作法：將西瓜切1吋丁，薄荷葉輕拍或撕碎後與水一同放入容器，冷藏浸泡約2小時，可過濾或直接飲用，建議當日飲完。

將傳統醫學融入夏季皮膚保養的程序，再透過局部肌膚護理，包含防曬、保濕與針灸，並保持水分補充，相信皮膚可從內到外保有水嫩狀態。（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

