肋骨斷14處 3D微創助重拾呼吸自由

▲陳先生（左）手術後已能自由呼吸。（彰化醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

51歲陳姓國道清潔工人，上個月在國道1號彰化北上路段撿拾掉落物時，竟遭遊覽車正面撞擊，造成8根肋骨斷裂14處，並合併血胸形成「連枷胸」，讓他痛得直呼「呼吸都會痛」，生命懸在旦夕。所幸經衛福部彰化醫院團隊接連施行胸腔微創與骨科手術，讓他順利脫離險境，並且說：「能自由呼吸真好。」

國道清潔員執勤 遭遊覽車撞擊

彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰表示，陳先生在強烈撞擊下，胸腔嚴重變形，造成嚴重錯位的「連枷胸」，吸氣時骨折部位內陷，疼痛指數破表，若不及時治療可能引發肺炎或呼吸衰竭，因此先進行胸腔微創手術，將病人的痛楚降到最低。

請繼續往下閱讀...

林聿騰說，醫療團隊利用3D胸廓重組影像定位，在胸側及背後開2個小傷口，以鈦合金骨板固定肋骨，穩定胸腔結構，讓患者可以正常呼吸，接著以鈦合金鋼板處理右手橈骨的粉碎性骨折，骨盆腔骨折則保守治療，降低患者疼痛。目前陳先生已經轉到一般病房，已能順利呼吸，進行簡單復健。

陳先生表示，受傷後住進加護病房，只要稍微移動，前胸後背就劇痛難忍，甚至一度要求護理人員「不要幫我翻身，寧願得褥瘡也不要碰我」，只能憋氣緩慢呼吸，以降低痛苦。

他表示，手術前，再強的止痛劑也無法止痛，幸好手術順利，才體會到可以自由呼吸是多麼美好的事；10多年前，他擔任貨車司機時，曾因布鉤繩導致翻車意外，幸好當時車損人沒事。正因為了解布鉤繩的危險，所以上個月事發當天，才趕緊設置警告撿拾，沒想到還是發生意外，只能說一切都是命運。

▲陳先生8根肋骨共斷裂14處，形成嚴重的「連枷胸」。（彰化醫院提供）

▲彰化醫院醫療團隊利用微創手術穩定整個胸腔。（彰化醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法