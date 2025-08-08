自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

肋骨斷14處 3D微創助重拾呼吸自由

2025/08/08 05:30

▲陳先生（左）手術後已能自由呼吸。（彰化醫院提供）

▲陳先生（左）手術後已能自由呼吸。（彰化醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

51歲陳姓國道清潔工人，上個月在國道1號彰化北上路段撿拾掉落物時，竟遭遊覽車正面撞擊，造成8根肋骨斷裂14處，並合併血胸形成「連枷胸」，讓他痛得直呼「呼吸都會痛」，生命懸在旦夕。所幸經衛福部彰化醫院團隊接連施行胸腔微創與骨科手術，讓他順利脫離險境，並且說：「能自由呼吸真好。」

國道清潔員執勤 遭遊覽車撞擊

彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰表示，陳先生在強烈撞擊下，胸腔嚴重變形，造成嚴重錯位的「連枷胸」，吸氣時骨折部位內陷，疼痛指數破表，若不及時治療可能引發肺炎或呼吸衰竭，因此先進行胸腔微創手術，將病人的痛楚降到最低。

林聿騰說，醫療團隊利用3D胸廓重組影像定位，在胸側及背後開2個小傷口，以鈦合金骨板固定肋骨，穩定胸腔結構，讓患者可以正常呼吸，接著以鈦合金鋼板處理右手橈骨的粉碎性骨折，骨盆腔骨折則保守治療，降低患者疼痛。目前陳先生已經轉到一般病房，已能順利呼吸，進行簡單復健。

陳先生表示，受傷後住進加護病房，只要稍微移動，前胸後背就劇痛難忍，甚至一度要求護理人員「不要幫我翻身，寧願得褥瘡也不要碰我」，只能憋氣緩慢呼吸，以降低痛苦。

他表示，手術前，再強的止痛劑也無法止痛，幸好手術順利，才體會到可以自由呼吸是多麼美好的事；10多年前，他擔任貨車司機時，曾因布鉤繩導致翻車意外，幸好當時車損人沒事。正因為了解布鉤繩的危險，所以上個月事發當天，才趕緊設置警告撿拾，沒想到還是發生意外，只能說一切都是命運。

▲陳先生8根肋骨共斷裂14處，形成嚴重的「連枷胸」。（彰化醫院提供）

▲陳先生8根肋骨共斷裂14處，形成嚴重的「連枷胸」。（彰化醫院提供）

▲彰化醫院醫療團隊利用微創手術穩定整個胸腔。（彰化醫院提供）

▲彰化醫院醫療團隊利用微創手術穩定整個胸腔。（彰化醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中