年輕人容貌焦慮 8成來自痘痘危機

2025/08/08 05:30

▲不少年輕人為臉上冒痘感到困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

青春痘不只是皮膚問題，更是年輕人容貌焦慮來源。台灣青春痘暨玫瑰斑協會（TARS）昨天公布「2025青春痘與容貌焦慮大調查」，指出台灣12至35歲年輕族群中，有超過8成曾因青春痘感到焦慮；其中有痘痘與痘疤者，對外貌不滿意的比例更是無痘者的2倍以上，痘痘問題影響青少年的心理健康。

調查透過網路問卷，回收近千份有效樣本。結果顯示，在12至17歲的青少年中，有7成坦言痘痘會影響課業與人際關係。近8成患者因社群媒體更加在意外表，使用修圖軟體的比例更是無痘族群的4倍，有些人甚至不修圖就不敢上傳照片。

TARS理事長、皮膚科醫師邱品齊指出，青春期是人際互動頻繁的階段，當痘痘長在臉上，容易引發同儕的關注，甚至可能與憂鬱、輕生念頭相關。值得注意的是，調查也發現，僅3成受訪者了解正確治療方式，近半數曾誤信偏方，突顯衛教與早期介入的重要性。

YouTuber黃氏兄弟分享抗痘經驗 籲粉絲儘早諮詢皮膚科醫師

YouTuber黃氏兄弟也分享抗痘經驗。哲哲說，曾因活動前冒痘而感到焦慮，不過他只要發現冒痘痘，就會尋求專業協助，找皮膚科醫師快又有效。相反地，瑋瑋則曾嘗試各種網路偏方，如磨砂膏去角質、敷面膜，不但沒改善，反而留下痘疤，他們呼籲粉絲勇敢面對痘痘問題，儘早諮詢皮膚科醫師，才能有效改善膚況。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠提醒，青春痘應在粉刺期就積極治療，不應等到紅腫發炎或囊腫出現才處理，許多患者等到臉上出現明顯凹陷痘疤才就醫，錯過最佳治痘時機。

她指出，青春痘的治療方式會依嚴重程度調整，臨床上會搭配使用外用藥膏、保養品、口服藥物，必要時也會輔以醫療儀器，幫助穩定膚況、減少發炎反應與預防痘疤。近年來已有刺激性較低、適合敏感膚質的藥物可供治療選擇，即使是輕度痘痘也能有穩定改善的效果。呼籲青少年與家長不要迷信偏方或自行停藥，建立正確觀念並及早尋求皮膚專業協助。

▲黃氏兄弟（左1、左2）與TARS理事長邱品齊（右2）、黃毓惠醫師（右）呼籲民眾正視青春痘帶來的焦慮問題，正確抗痘。（記者邱芷柔攝）

