調整生活型態 藥物減重成果不流失

▲腰圍是評估代謝症候群的重要指標，成年男性應小於90公分、女性應小於80公分。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

現代人工作壓力大，飲食也跟著失控，近5年40歲以上國人約35%罹患代謝症候群，其中80%腰圍過粗，糖尿病風險也飆升6倍。醫師提醒，使用藥物減重是可行手段，但若沒能同時改善生活型態，未來復胖機率非常高，民眾減重時，務必同步調整飲食、運動及其他生活型態，才能守住減重成果、維持健康。

衛福部國民健康署慢性疾病防治組科長曾桂琴指出，代謝症候群患者未來罹患心血管及腦中風的風險比常人高2倍，高血脂、高血壓、糖尿病風險也分別比健康者高3倍、4倍、6倍，腰圍過粗更是代謝症候群的重要警訊之一。

請繼續往下閱讀...

奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修提到，門診遇到的代謝症候群患者多是健檢發現異常後前來求助，其中不少具有運動習慣，有一名個案雖每週游泳5天、每次持續30分鐘，飲食上沒有太大的問題，卻仍出現代謝症候群，進一步監測才知道，個案的運動強度根本不夠，提高有氧運動強度後，狀況明顯改善。

腰圍過粗 代謝症候群重要警訊

蔡孟修提到，近年來很多人關注短時間就能有效協助減重的「瘦瘦針」，但臨床研究顯示，同樣使用36週藥物、減少20%體重後，持續用藥組體重可再下降5%，但改用安慰劑的個案1年後反而平均復胖14%。

另有研究指出，使用傳統口服藥預防糖尿病者，追蹤2.8年後，糖尿病發生率可降低31%，但透過保持健康飲食、每週至少150分鐘中等強度身體活動，且達成減重目標的「生活型態調整組」，糖尿病發生率可降低58%，效果比單純用藥者更好。

調整飲食多運動 停藥後不復胖

蔡孟修提醒，改變生活習慣比起藥物更能有效且長期的改善肥胖與慢性病風險，藥物雖能在短時間內減少體重，但若生活習慣沒有改變，只會讓人陷入用藥、復胖、再用藥的循環，民眾用藥減重時，千萬別忘了一併調整生活型態，未來停藥後才能繼續維持健康。

蔡孟修呼籲，民眾拿到健檢報告時，若血糖、膽固醇、三酸甘油脂，以及腰圍與體重等出現異常，千萬不要輕忽、放任，應即時尋求家醫科或預防醫學科協助，否則可能錯失扭轉疾病前期的機會。

▲蔡孟修醫師提醒，民眾用藥減重時，務必要調整生活型態，以維持健康。（記者林志怡攝）

▲國健署持續推動代謝症候群防治計畫。

（記者林志怡攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法