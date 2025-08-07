自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

鬼剃頭擾人 類固醇治療見療效

2025/08/07 05:30
鬼剃頭擾人 類固醇治療見療效

▲圓禿治療前：稀疏的頭皮只有數根細短毛髮（左圖）；接受4次類固醇局部注射後，肉眼可見許多黑髮新生（右圖）。（照片提供／江紀萱）

文／江紀萱

最近診所不約而同來了幾位年輕男女，主訴皆為頭皮出現大小不一的掉髮現象。皮膚鏡檢查發現頭皮髮根處有明顯的驚嘆號標誌及斷髮，這是圓禿很典型的表現。

其中有1位年紀較輕的患者，一開始先採用塗抹頭皮藥水的方式，經過3週的塗抹，毛髮生長狀態仍不理想，甚至覺得越掉越光。與家屬溝通討論後，決定採用頭皮局部注射類固醇的方式，以抑制免疫細胞活性，減少毛囊被攻擊的比例，每2-3週注射1次，經過4次的注射，本來光禿禿的鬼剃頭區塊已經長出不少小細毛，病患也相當振奮。

免疫細胞錯亂 造成毛髮脫落

圓禿（Alopecia areata）俗稱鬼剃頭，是1種免疫細胞錯亂，誤把毛囊當成敵人攻擊，造成毛髮脫落的1種疾病。其中只有一小部分與免疫系統異常（例如紅斑性狼瘡、甲狀腺問題）有關聯，絕大部分都是不明原因，可能與壓力過大、作息混亂等有關係。

治療可以分為局部藥膏塗抹、頭皮注射類固醇、或是系統性治療（口服類固醇、免疫抑制劑），而嚴重到整頭掉光，也可以住院接受高劑量類固醇脈衝治療。

類固醇注射雖為標準治療，但類固醇的濃度與注射深度若拿捏不當，也可能造成皮膚變薄、微血管增生的副作用，故仍建議尋求皮膚專科醫師的診治，以達最佳治療效果。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長）

