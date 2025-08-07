自由電子報
更年期脊椎滑脫 中醫守護走過不穩時光

2025/08/07 05:30
更年期脊椎滑脫 中醫守護走過不穩時光

▲圖2：疏經活絡、改善腰痛的中藥。 （照片提供／黃文慶、姜智釗）

文／黃文慶、姜智釗

更年期脊椎滑脫 中醫守護走過不穩時光

▲圖1：針灸改善腰痛的穴位。（照片提供／黃文慶、姜智釗）

52歲的張小姐是照服員，長年照顧行動不便的長者，腰痠背痛是生活的一部分。然而，近來她發現下背緊繃與疼痛明顯加劇，甚至影響彎腰與後仰動作，常常被迫暫停，就醫後被診斷為第2級脊椎滑脫症。

脊椎滑脫症是指某節脊椎相較於下一節脊椎有不正常移位狀況，這種滑移會導致脊椎穩定性下降，造成疼痛、緊繃、痠麻等症狀，並常在長時間坐姿、站立、行走，或進行彎腰、後仰活動後加劇。

年齡增長是脊椎滑脫症重要危險因子，以退化型脊椎滑脫症在中老年民眾最常見，而50歲以上更年期女性，因雌激素下降和筋骨退化，罹患脊椎滑脫症風險明顯升高。此外，長期反覆施加腰部壓力職業，如需要體力勞動者的水電工或建築工人、常彎腰照顧病人的護理師或照服員，以及長時間久坐的司機或上班族，都是脊椎滑脫症的好發族群。

根據脊椎滑脫症的症狀，中醫大多會以「腰痛」的角度切入思考，經過四診判斷，我們讓張小姐服用能夠養血壯筋的丸劑，並主要選取上肢的腰靈穴群，腰部的腎俞、大腸俞，以及下肢的委中、絕骨、和崑崙等穴位（圖1），規律讓她接受針灸處置，同時，我們也用含有海桐皮、艾葉、當歸、和赤芍的中藥薰蒸張小姐的腰部（圖2），能夠疏經活絡，用以改善腰痛。

針灸藥薰 疏經活絡改善腰痛

除了中醫的針藥薰外，張小姐在工作時會穿戴護腰帶，需要搬動長者時，善用輔具並搭配省力的動作技巧，並開始重視強化核心肌群的復健訓練，床墊則挑選適中偏硬的樣式，仰睡在膝下或側睡在大腿間放枕頭，都能減少腰椎承受的壓力。

經過中醫治療、復健運動、和生活調整，張小姐不僅擺脫腰痛，更懂得唯有把自己照顧好，才能安心守護他人。

（作者皆為桃園市楊梅區埔心風澤中醫診所中醫師）

