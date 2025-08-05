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甲狀腺多發性結節 若持續變大最好切除

2025/08/05 05:30

▲醫師黃俊棋看診中；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／醫師黃俊棋）

▲醫師黃俊棋看診中；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／醫師黃俊棋）

文／黃俊棋

甲狀腺結節是指在甲狀腺組織上的局部性腫塊，臨床上有近9成為良性，可以透過超音波細針穿刺檢查，確認為良性後，藉由無線射頻甲狀腺消融術使結節縮小，達到治療效果。但若為甲狀腺多發性結節，每顆結節的良惡性不同，做穿刺檢查當心可能會有惡性結節成「漏網之魚」！

60歲王先生罹非功能性甲狀腺多發性結節，曾接受過多次的超音波細針穿刺檢查結果均為良性，因此自費接受無線射頻甲狀腺消融術，沒想到術後結節並未縮小，因而前來就醫，並接受手術切除，術後化驗赫然發現結節內潛藏著癌細胞，為第1期甲狀腺癌。

所幸經手術切除後，僅需定期追蹤，術後恢復狀況良好，也沒有產生聲帶麻痺的情形。原本甲狀腺多發性結節造成的頸部異常膨大，與壓迫的症狀也一併改善。

接近1成的機會是惡性

甲狀腺結節的成因包含遺傳、環境與飲食等因素，當甲狀腺內長了超過1顆以上的結節即為甲狀腺多發性結節，雖近9成結節為良性的，但仍有接近1成的機會是惡性。

超音波下細針穿刺檢查是判別良惡性的方式，但若是病人有不只1顆結節，臨床上只會選擇其中1顆看起來比較有惡性風險的結節做穿刺檢查，也就是說，就算檢查結果是良性的，也無法確認其他顆結節是否為良性，且有一部份的甲狀腺癌無法單靠細針穿刺檢查診斷出來。

無線射頻甲狀腺消融術一般是使用在確定為良性的結節上，可以讓結節縮小，而不是讓結節消失。但在無法辨別所有結節良惡性的情況下，冒然接受無線射頻消融術可能有一定程度的風險，也會延誤治療時機。

若結節較大顆、持續變大、出現頸部壓迫症狀或懷疑為惡性，建議及早手術切除。早期甲狀腺癌只要完整手術切除、術後定期追蹤即可，生活能恢復正常無虞。

▲術後化驗發現結節內藏著癌細胞，為第1期甲狀腺癌。（照片提供／醫師黃俊棋）

▲術後化驗發現結節內藏著癌細胞，為第1期甲狀腺癌。（照片提供／醫師黃俊棋）

（作者為羅東博愛醫院耳鼻喉暨頭頸部腫瘤科醫師）

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