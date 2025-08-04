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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

陽痿男房事緊張 運動、改變飲食找回性福

2025/08/04 05:30

▲彰化秀傳紀念醫院泌尿科醫師王志仁表示，病人因為性功能障礙，房事不順，上床就很苦惱；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／泌尿科醫師王志仁）

▲彰化秀傳紀念醫院泌尿科醫師王志仁表示，病人因為性功能障礙，房事不順，上床就很苦惱；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／泌尿科醫師王志仁）

文／王志仁

●案例1：39歲林先生（化名），近來房事不順軟趴趴，每天下班後都在外混到很晚才回家，以疲憊的狀態躲避房事，結果搞得夫妻關係很緊張；他到泌尿科門診自費購買「威而鋼」吃，但吃了後「小頭」沒感覺，頭卻很暈，還開始鼻塞，不敢再吃，只好鼓起勇氣求醫。

●案例2：47歲張先生（化名），有狹心症病史，目前常規服用「硝酸鹽類藥物」保護心臟，這半年雖然不會胸悶，體力也不錯，但勃起功能不佳，來泌尿科門診求助。因為「硝酸鹽類藥物」是壯陽藥的絕對禁忌！只能選擇促進陰莖海綿體血流量增加的體外儀器，再搭配日常生活及飲食的調整來增強勃起功能。

勃起障礙，俗稱陽痿，原因有器質性（血管性）及心因性，其中小血管阻塞硬化最常見。治療建議除了戒菸、控制本身心血管疾病之外，門診最常見是先嘗試口服藥物PDE5（5型磷酸二酯酶抑制劑），如威而鋼、犀利士等。

不過吃威而鋼、犀利士等藥物的病人，有1-2成可能會發生副作用，包括頭痛、心悸、鼻塞、肌肉痠痛，甚至暫時性的視野呈藍色視覺。另外，最重要的是，如果有在服用「硝酸鹽類藥物」，也絕對不能與威而鋼、犀利士等藥物同時吃，以免低血壓暈倒。

陽痿讓男人失去自信，如果藥物無效或改善效果小，都可和醫師討論評估，借助儀器來治療。如：低能量體外震波、體外反搏儀、陰莖血管重建術等，而低能量體外震波可改善局部血流循環。

治療陽痿除了醫療，運動、飲食等生活習慣的改變也有相輔相成的效果。建議患者戒菸戒酒，少吃油膩、過甜、過鹹的食物，少熬夜，適量攝取蛋白質食物（如紅白肉、海鮮、雞蛋），以及補充微量元素鋅（例如：牡蠣、牛肉、雞肝）；或補充含精氨酸較多的食物（如：山藥、銀杏、鱔魚、海參等）。

規律運動更不可缺，運動能增加血流量，可讓血管通暢，也有助於維持和增強勃起功能。

（作者為彰化秀傳紀念醫院泌尿科醫師）

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