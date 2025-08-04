陶藝家久坐、搬重物 腰椎變窄骨盆疼痛

▲患者因腰椎狹窄退化，接受電療。（民眾提供）

記者歐素美／台中報導

台中市1名陶藝家最近早晨起身與久坐後，經常出現骨盆深層拉扯疼痛，到醫院檢查發現，原來是長年徒手搬運重達20至30公斤的泥塑作品，加上脊椎輕度側彎與頸部偏右傾的姿勢習慣，腰椎過度壓力集中，導致第5節椎間盤高度明顯變窄並出現退化現象，需接受熱電療、雷射、消炎止痛與肌肉鬆弛劑治療，若1週後無明顯改善，則進行牽引療法。

童綜合醫院復健醫學部主任李敏輝指出，腰椎狹窄症屬退化性病變，引發的不適症狀常與神經根發炎、肌肉代償、筋膜牽扯共同作用，患者會出現坐久、站起來或早起時的「拉扯卡住感」，甚至嚴重會延伸至臀部、大腿或小腿外側的放射性麻痛。

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搬運工、務農者為高風險群

李敏輝表示，長期搬運、農務者與勞動族群，都是腰椎狹窄的高風險族群！尤其第5節椎間盤與薦椎之間是身體承重最多、活動最頻繁的位置，一旦姿勢不良或長時間搬重，極容易造成椎間盤退化與神經孔狹窄。狹窄病灶本身雖非急性發炎，但因長期神經受壓，周邊會產生慢性發炎、水腫與局部肌群代償緊繃現象，進而牽扯至骨盆、臀部與下肢，讓患者誤以為是骨盆錯位或薦髂關節病變。

李敏輝提醒，民眾搬重物時，正確姿勢是蹲下後再提物，用腿發力而非腰，避免彎腰硬拉，或者工作時可使用護腰減壓，並養成坐30分鐘就起身走動3-5分鐘的習慣，避免久坐壓迫椎間盤，有助神經滑行與循環恢復。另為強化核心肌群，建議每日10分鐘進行腹橫肌、臀中肌、腰多裂肌訓練，例如橋式、貓牛式等基礎運動。

戴護腰減壓、起身走動改善

此外，要多走路，好讓神經與肌肉維持滑動與啟動，避免神經根沾黏與脊椎壓力集中。若走路時出現放射性麻痛，也應立即回診評估是否進階治療。

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