自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

陶藝家久坐、搬重物 腰椎變窄骨盆疼痛

2025/08/04 05:30

▲患者因腰椎狹窄退化，接受電療。（民眾提供）

▲患者因腰椎狹窄退化，接受電療。（民眾提供）

記者歐素美／台中報導

台中市1名陶藝家最近早晨起身與久坐後，經常出現骨盆深層拉扯疼痛，到醫院檢查發現，原來是長年徒手搬運重達20至30公斤的泥塑作品，加上脊椎輕度側彎與頸部偏右傾的姿勢習慣，腰椎過度壓力集中，導致第5節椎間盤高度明顯變窄並出現退化現象，需接受熱電療、雷射、消炎止痛與肌肉鬆弛劑治療，若1週後無明顯改善，則進行牽引療法。

童綜合醫院復健醫學部主任李敏輝指出，腰椎狹窄症屬退化性病變，引發的不適症狀常與神經根發炎、肌肉代償、筋膜牽扯共同作用，患者會出現坐久、站起來或早起時的「拉扯卡住感」，甚至嚴重會延伸至臀部、大腿或小腿外側的放射性麻痛。

搬運工、務農者為高風險群

李敏輝表示，長期搬運、農務者與勞動族群，都是腰椎狹窄的高風險族群！尤其第5節椎間盤與薦椎之間是身體承重最多、活動最頻繁的位置，一旦姿勢不良或長時間搬重，極容易造成椎間盤退化與神經孔狹窄。狹窄病灶本身雖非急性發炎，但因長期神經受壓，周邊會產生慢性發炎、水腫與局部肌群代償緊繃現象，進而牽扯至骨盆、臀部與下肢，讓患者誤以為是骨盆錯位或薦髂關節病變。

李敏輝提醒，民眾搬重物時，正確姿勢是蹲下後再提物，用腿發力而非腰，避免彎腰硬拉，或者工作時可使用護腰減壓，並養成坐30分鐘就起身走動3-5分鐘的習慣，避免久坐壓迫椎間盤，有助神經滑行與循環恢復。另為強化核心肌群，建議每日10分鐘進行腹橫肌、臀中肌、腰多裂肌訓練，例如橋式、貓牛式等基礎運動。

戴護腰減壓、起身走動改善

此外，要多走路，好讓神經與肌肉維持滑動與啟動，避免神經根沾黏與脊椎壓力集中。若走路時出現放射性麻痛，也應立即回診評估是否進階治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中