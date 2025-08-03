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微創手術重建子宮環境 試管喜迎雙寶

2025/08/03 05:30
微創手術重建子宮環境 試管喜迎雙寶

▲巧克力囊腫合併深度內膜異位症破壞子宮側壁造成不孕。（照片提供／徐樂天）

文／徐樂天

Z小姐受子宮內膜異位症困擾多年，長期不斷反覆經痛與骨盆腔疼痛，婚後多年積極備孕卻始終無法懷孕。她第一次就診，是因為左側卵巢巧克力囊腫破裂滲漏，引發急性腹痛而緊急住院。雖然在接受荷爾蒙療法後，疼痛稍微改善，但不孕問題依然存在。

深度內膜異位症又有巧克力囊腫

進一步的超音波與核磁共振檢查發現，她的左側卵巢有1顆直徑超過5公分的巧克力囊腫，且病灶深層侵犯子宮肌肉層，形成卵巢與子宮之間的瘻管。此為深度子宮內膜異位症（Deep Infiltrating Endometriosis, DIE）的表現，嚴重造成骨盆腔沾黏與慢性發炎，使子宮被拉扯至異常左旋的位置，進一步影響胚胎著床。

經仔細評估後，團隊安排她接受微創腹腔鏡手術，完整切除巧克力囊腫、鬆解沾黏並縫合修補子宮肌層破損。術後恢復良好，經短期休養後即安排試管嬰兒療程。首次植入胚胎即成功懷孕，最終順利產下一對健康的雙胞胎寶寶。

子宮內膜異位症是指子宮內膜組織長在子宮腔以外的位置，常見於卵巢、輸卵管、骨盆腹膜，甚至可能侵犯腸道與膀胱。根據部位與嚴重程度不同，可分為表淺型、卵巢型（俗稱巧克力囊腫），以及最具破壞性的深層浸潤型（DIE）。

「巧克力囊腫」是子宮內膜異位組織長在卵巢內，每次月經時會出血但無法排出，長久下來積血變成濃稠的棕色液體，外觀如巧克力而得名，會破壞卵巢組織，並可能破裂造成急性腹痛。而深層子宮內膜異位症則是病灶侵入腹膜下方超過5毫米，造成嚴重沾黏、器官侵犯，常伴隨嚴重骨盆痛與不孕。

目前治療以整合手術與人工生殖為主。對於有懷孕需求的女性，應由具經驗的婦科生殖團隊評估病灶範圍與卵巢功能，必要時採「手術先行、重建骨盆環境」的策略，術後再配合試管嬰兒，以提高成功率，並改善懷孕條件。

（作者為林口長庚醫院生殖內分泌科醫師）

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