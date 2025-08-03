胸悶喘不過氣 全動脈繞道救搬運工一命

▲醫師郭家誠解說「全動脈繞道手術」為患者打通心臟阻塞心血管的方法。（員榮醫療體系提供）

記者顏宏駿／彰化報導

▲一名搬運工搬貨搬到一半突然胸悶、冒冷汗、喘不過氣，被送到醫院急救。（照片來源：shutterstock）

彰化縣58歲的蕭姓搬運工，平日能輕鬆扛起一袋25公斤的砂糖，不料日前搬貨搬到一半突然胸悶、冒冷汗、喘不過氣，被送到員榮醫院急救，檢查結果是心臟3條冠狀動脈嚴重狹窄，經進行「全動脈冠狀動脈繞道手術」而救回一命。

蕭男被送到急診時，員榮醫院院長、心臟內科醫師張木信檢查後發現，患者心臟的3條血管都塞住，至少要放4、5支心臟支架，立即轉由在員榮駐診的梧棲童綜合醫院心臟外科醫師郭家誠接手。

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提升繞道血管長期通暢性

郭家誠表示，考量患者年紀不老，因此採用「全動脈冠狀動脈繞道手術」，即利用患者左手橈動脈及前胸內乳動脈來取代阻塞的血管。一般用大隱靜脈血管繞道手術，是指利用大腿的大隱靜脈來做為血管的替代通路，繞過冠狀動脈中狹窄或阻塞的部分。使用動脈繞道可保10年通暢率由5成提升至8、9成，且同樣住院1週左右就能出院。

郭家誠說，「全動脈冠狀動脈繞道手術」於年輕患者，更能提升繞道血管長期通暢性，只要配合醫囑、規律服藥且調整作息，便可使患者免於因為血管阻塞需再次接受心導管手術或二次冠狀動脈繞道手術之苦。

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