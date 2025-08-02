妄想媳婦偷錢下毒 7旬翁大腦萎縮確診失智

▲亞大附醫精神科醫師吳佳錚說，經過腦部MRI檢驗發現，李翁大腦顯著萎縮。 （記者黃旭磊攝）

記者黃旭磊／台中報導

霧峰區78歲李翁原本個性開朗，家人發現最近頻繁提往事、吃過飯卻抱怨都沒煮菜，甚至懷疑媳婦偷藏錢在飯裡下毒、半夜還起床找存摺，經亞洲大學附屬醫院腦部核磁共振攝影（MRI），查出大腦顯著萎縮，接受抗失智藥物、抗憂鬱劑及抗精神病藥物等多方治療，逐漸減少妄想情況。

李翁退休10多年維持健康社交生活，今年以來變得沉默、不愛出門，常無故唉聲嘆氣，家人發現他會反覆提起不愉快往事，常吃過午、晚餐卻堅稱「還沒吃」，指責媳婦不給飯吃，6月起更出現明顯妄想行為，堅信媳婦偷錢，試圖在半夜加害讓他不敢睡覺，家中爭吵不斷一度發生肢體衝突，氣氛緊繃到極致。

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李翁接受治療 生活回歸平靜

亞大附醫精神科醫師吳佳錚指出，經過認知功能量表篩檢，察覺李翁短期記憶明顯退化，安排抽血與MRI檢查，發現大腦顯著萎縮，最終確診為輕度失智症合併憂鬱與妄想等精神行為症狀。

醫療團隊與家屬溝通後，李翁接受抗失智藥物、抗憂鬱劑及抗精神病藥物等多方治療，並盡量讓李翁保持運動習慣，住家保持明亮乾淨環境，以溫和口氣安撫健忘狀況，經過數週調養，病情逐漸穩定，原先深夜起床藏錢、控訴媳婦等妄想情況大為減少，讓家庭生活回歸平靜。

根據衛福部公布「台灣社區失智症流行病學調查」指出，目前全台約有35萬名65歲以上失智長者，也就是每百位65歲長輩中，就有8人可能患病，其中有約2/3患者出現憂鬱、日夜顛倒及妄想病況，以「被偷」與「被害」妄想最為常見。

吳佳錚說，許多失智長輩不認為自己生病，照顧者若責備或強硬對抗，反而會引發更多衝突，治療第一步就是學習理解失智症狀，盡早就醫評估能有效延緩病程，千萬不要諱疾忌醫才能與疾病和平共處。

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