大面積起水泡曬傷 罹黑色素瘤機率增逾1倍 夏天不防曬 小心皮膚癌

▲醫師提醒，若要到戶外玩水，建議擦防水抗汗的防曬乳，以免曬傷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／胡怡萱

▲破皮紅腫曬後5天。（照片提供／胡怡萱）

36歲李先生每到夏天喜歡到海邊玩，卻沒有擦防曬的習慣，過去曬太陽後脫完皮，皮膚就會變得和以前一樣白皙。沒想到這次肩膀曬傷後出現許多小水泡，甚至破皮紅腫，嚇得趕緊到皮膚科看診。

▲醫師透過皮膚鏡檢查病灶；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／胡怡萱）

海邊玩水 淺二度燒燙傷

▲曬後1.5個月。（照片提供／胡怡萱）

由於李先生的傷勢類似淺二度燒燙傷，經服用消炎止痛藥和外用藥膏後，皮膚狀況終於好轉，經過這次經驗，嚇得他再也不敢輕忽防曬的重要性。

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▲曬後3天。（照片提供／胡怡萱）

很多人沒有防曬的習慣，總覺得擦上防曬乳，再混合汗液，黏膩感讓很多人感到不適；也有些人覺得曬傷後，脫皮結痂皮膚就會恢復，不用特別在意。但研究指出，即使是兒童或青少年時期的一次大面積起水泡曬傷，也可能使成年後罹患黑色素瘤的機率增加1倍以上。黑色素瘤是一種惡性程度極高的皮膚癌，若未能及早發現並治療，可能危及生命。

曬後出現新斑 可就醫檢查

除了黑色素瘤，嚴重曬傷也與基底細胞癌和鱗狀細胞癌的風險增加有關。這2種癌症可視為皮膚上出現「區域性癌變」，由於長期累積性的紫外線暴露，導致該區域的細胞逐漸破壞受損，進而形成癌變「區塊」。很多沒有做好防曬、長期接受日曬的患者，其損傷的皮膚上，會同時出現多個癌前病變或早期皮膚癌。

日常防曬是保護皮膚健康最有效的方式，若要到戶外玩水，建議選擇防水抗汗的防曬乳，如標示「water resistant」代表防曬效果可維持40分鐘，「very water resistant 」則可維持80分鐘，應根據活動強度和時間，選擇適合產品，並定時補擦。除了擦防曬乳，物理性防曬仍是重要輔助措施，如穿著長袖衣物、戴帽子、撐陽傘等，並盡量避免上午10點到下午2點紫外線最強烈的時段，長時間曝曬於戶外。

提醒民眾，如果曬後皮膚出現新的斑點，或原有的痣、斑點出現大小、形狀、顏色不規則的變化，應立即至皮膚科檢查。淺層的曬斑、老人斑可透過雷射處理，若有可疑的斑點或痣，經醫師評估後，可能需要早期切片化驗，以排除惡性病變的可能。

（作者為亮晴皮膚專科診所院長）

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