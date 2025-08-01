包飯糰釀腕隧道症候群 中醫針灸解痛

▲患者每天長期重複使用右手腕，結果出現手掌麻木、抽痛症狀。（民眾提供）

記者陳冠備／彰化報導

35歲蕭小姐經營早餐店多年，每天要包數百顆飯糰和苜蓿芽捲，長期重複使用右手腕，結果出現手掌麻木、抽痛症狀，有時還痛到落淚，只好上醫院求診。醫師診斷為「腕隧道症候群」，經針灸大陵等穴位治療，1個月後症狀明顯改善。

蕭小姐就醫時表示，早餐賣飯糰和苜蓿芽捲已10年多，近年生意越來越好，但右手腕卻越來越痛，由於客人都是趕時間上班、上學，她只能忍痛工作，長久下來連睡覺都會痛醒，甚至無法催油門騎車，後來受不了才就醫，沒想到竟是「腕隧道症候群」作祟。

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彰化醫院中醫部醫師黃鋒榮表示，腕隧道症候群又稱「滑鼠手」，原本好發於電腦工作者，但近年因職業型態改變，採茶員、餐飲從業者及裝配員等族群也成高風險對象。蕭小姐因長期用力包飯糰，導致腕隧道空間變窄，壓迫正中神經，引發手掌麻木、刺痛，甚至影響睡眠，若拖延不治，恐導致肌肉萎縮，甚至需手術治療。

針灸4穴位 不再被痛醒

黃鋒榮說，從中醫的角度來看，腕隧道症候群可用針灸舒通經絡，針灸大陵、內關、合谷及曲池等穴位，也可搭配艾灸及薰藥洗，使經絡溫熱暢通，減輕局部壓迫及減少發炎反應，若病情較重，還可配合活血化瘀中藥，以加強療效。

黃鋒榮表示，病人經針灸改善後，也要減少重覆使用手腕的頻率，但很多患者為了工作，不得不重覆使用腕部，如此就可能一再復發，最後得藉由手術挽救。

▲中醫針灸穴位，可使經絡溫熱暢通，減輕局部壓迫及減少發炎反應。

（彰化醫院提供）

▲黃鋒榮醫師指出，近年因職業型態改變，採茶員、餐飲從業者、裝配員等也成為「腕隧道症候群」高風險對象。（彰化醫院提供）

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