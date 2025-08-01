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衛福部新制今上路 門診可打抗生素 多款癌藥納健保

2025/08/01 05:30

▲以往肺炎、尿路感染等患者注射抗生素須住院，8月起可在門診完成；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲以往肺炎、尿路感染等患者注射抗生素須住院，8月起可在門診完成；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

衛福部今起一系列新制上路，其中，肺炎、尿路感染等患者需要注射抗生素，不必再住院，可在門診完成，健保署預估1年嘉惠逾2萬人，挹注預算1億元。同時健保再擴大給付多款癌藥。疾管署也擴大公費流感抗病毒藥劑、13價結合型肺炎鏈球菌疫苗使用對象。

流感藥增2對象 逾50萬人符合資格

健保署長石崇良表示，許多人過去僅因需打抗生素而住院，今起推動「門診靜脈抗生素治療獎勵方案」後，包含軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染、醫療器材相關感染等病情穩定、無法使用口服抗生素的病患，可在門診注射抗生素，病床則釋出給重症患者，預計每年可為健保省下約3億元住院等相關醫療費用。

健保從本月起，也擴大給付多款癌藥，包含用於瀰漫性大B細胞淋巴瘤、急性骨髓性白血病、甲狀腺癌、濾泡性淋巴瘤等病人，每年每項受惠人數從12人至230人不等，投入藥費介於約0.38億元至2.89億元。此外，健保擴增支付治療因癌症化療引起噁心與嘔吐的藥物，每年約1.82萬人次至3.4萬人次受益，藥費約2923萬至5456萬元。

其他像是短腸症，或是患有高血壓、心臟衰竭、心肌梗塞後左心室功能不全、第一型糖尿病的腎病變等兒童病人用藥，也有擴大健保給付，增加治療選項。

在疾管署方面，公費流感抗病毒藥劑適用對象，增列產後2週內婦女、未滿18歲兒少BMI（身體質量指數）超過同齡第95百分位者的類流感患者，預估逾50萬人符合資格；同時開放55至64歲原住民公費接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，預估約7.2萬人受益。

獎勵鼻胃管移除 將納長照住宿機構

另外，衛福部統計，全台約40萬人仰賴鼻胃管進食，是由口置入，用於吞嚥困難時提供患者食物、飲水或藥物，但長期放置管路會造成口腔與喉嚨不適，清潔受限，無法享受食物感受，並伴隨外觀不自信，也可能出現胃酸順著管子上流，發生食道潰瘍等。

健保署2022年6月起新增給付獎勵鼻胃管移除，但成效不佳，石崇良昨表示，獎勵適用對象將從插管3個月以上放寬為1個月以上，並結合長照基金，納入長照住宿式機構、護理之家，預計今年底前上路，盼助病人擺脫「象鼻人生」。

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