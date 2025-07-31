長者量六力 互動特展學健康管理

▲有「噴射機阿嬤」稱號的世壯運金牌得主潘秀雲（左）認為，養成良好的運動習慣，可以維持生理健康與愉悅心情。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

超高齡社會來臨，如何維持健康生活、延緩退化及失能，是未來照護長者的重要議題。國民健康署提出長者「六力」指標，建議民眾平時從認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱等面向落實自我健康管理；有「噴射機阿嬤」稱號的世壯運金牌得主潘秀雲昨天也分享自身經歷呼籲，運動不只能保持生理健康，心情也能維持愉悅。

「噴射機阿嬤」分享高齡運動秘訣

截至今年6月，台灣65歲以上長輩超過450萬人，佔全國人口的19.6%，即將邁入超高齡社會，國健署參照世界衛生組織（WHO）提出的長者內在能力評估指引，提供民眾平時就能注意的認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱等6大能力指標，命名為「長者量六力」。

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國健署長吳昭軍指出，台灣面臨超高齡社會的帶來慢性疾病、醫療資源耗用等挑戰，為提升長輩與家屬對於六力的了解，規劃於北、中、南、東各舉辦一場「長者量六力互動式特展」，第一場是即日起至8月3日，在台北市華山1914文創園區西1館展出，讓長者與照顧者可以在現場深入了解自身內在狀況，學習日常自我健康管理。

88歲的潘秀雲在2025年雙北世壯運奪得100公尺短跑金牌，分享親身經歷指出，她年輕時曾經是田徑選手，但後來為了家庭而離開賽場，一直到63歲膝蓋出問題，被告知要開刀治療，才選擇以運動復健取代手術，從此養成運動習慣，現在她不只是生理上健康，心情也能保持愉悅。

此外，國小退休校長王全清提到，他一直保持著良好的飲食規律，每天早上固定吃蛋，再加上麥片、堅果，午餐有米飯、蔬菜與肉類均衡飲食，但會特別注意不要吃太撐，晚餐則習慣吃少一點，大概8分飽就夠，而且要早早吃完，避免影響睡眠等後續作息。

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