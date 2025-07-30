新生兒腸病毒重症增2例、1不治

▲家有新生兒者要留心清潔衛生，避免將病毒傳播給小小孩；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

▲疾管署副署長羅一鈞表示，每年8月抗蛇毒血清的用量最大。（記者林惠琴攝）

疾管署昨公布新增2例新生兒腸病毒重症，都是男嬰、均在出生4天發病，其中1人死亡，副署長羅一鈞表示，新生兒腸病毒疫情原本看起來有趨緩跡象，如今卻再增2例且1例死亡，加上伊科病毒11型仍是主流病毒，疫情將從之前預估到7月底，再延長至8月底。

疾管署預估 疫情延長至8月底

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，上週腸病毒門急診共6489人次，與前一週相當。近4週實驗室監測顯示，社區以伊科病毒11型為多，新增2例重症均感染伊科病毒11型。

請繼續往下閱讀...

針對2例重症男嬰，疾管署防疫醫師林詠青指出，其中1例中部個案死亡，其母於生產前一週出現發燒、呼吸喘等症狀，男嬰7月中旬早產出生，因呼吸窘迫轉入新生兒加護病房，出現呼吸急促、活動力下降，以及肝指數升高、血小板低下、發炎指數上升，接受插管治療，生命徵象仍不穩定，發病隔天過世。

另1例南部個案則是7月上旬出生，出現發燒、頻繁呼吸中止，以及肝指數上升、血小板低下、血氧下降等狀況，轉入加護病房，生命徵象逐漸穩定，住院2週已康復出院。其母生產前後無症狀，但男嬰手足、父親在他出生前有發燒、咳嗽症狀，醫療團隊謹慎起見而檢驗確診。

羅一鈞說明，距離上次新增新生兒腸病毒重症已隔半個月，原本趨緩但現在新增2例且1例死亡，加上伊科病毒11型仍是主流病毒，新生兒腸病毒疫情將從之前預估到7月底，再延長到8月底。

疾管署統計，今年累計11例腸病毒重症，其中7例死亡，為近6年同期最高。新生兒腸病毒重症8例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡。

蛇毒血清救治高峰 8月防蛇吻

疾管署分析2017至2021年抗蛇毒血清使用資料發現，每年平均979人因毒蛇咬傷使用血清救治，以8月用量最大，尤其抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清占82.9%為大宗，提醒民眾注意。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法