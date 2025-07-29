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30歲女腹痛年餘 驚見陶瓷膽囊

2025/07/29 05:30
30歲女腹痛年餘 驚見陶瓷膽囊

▲廖女士（右）因腹痛檢查出膽囊結石及「陶瓷膽囊」，經李金德醫師手術順利取出。 （博田醫院提供）

記者許麗娟／高雄報導

30歲女腹痛年餘 驚見陶瓷膽囊

▲腹部斷層掃描，發現患者的膽囊壁已鈣化成罕見的「陶瓷膽囊」。（博田醫院提供）

30多歲廖女士上腹部疼痛超過1年，尤其飯後更是加劇，就醫發現膽囊全是結石，膽囊壁甚至已經全部鈣化，呈一圈白環，出現罕見的「陶瓷膽囊」。

膽囊壁鈣化 呈一圈白環

高雄博田國際醫院肝膽胰外科副院長李金德指出，患者因膽囊結石導致膽囊壁鈣化，宛如陶瓷般的硬殼，醫學上稱為「陶瓷膽囊」，據文獻與臨床報告顯示，陶瓷膽囊佔所有膽囊切除檢體不到1%，但合併膽囊癌機率為6%，是膽囊癌的高危險因子。

廖女士經李金德緊急安排單孔腹腔鏡膽囊切除手術，並搭配ICG靛氰綠螢光膽道偵測定位，讓膽管系統在手術過程中清楚可視，精準切除鈣化膽囊，術後至今恢復良好。

李金德說，這是他行醫數十年來首度接觸到陶瓷膽囊病例，形成病因可能是膽囊頸部結石阻塞膽囊管，導致慢性炎症，或是膽囊壁慢性炎症反覆發作、膽囊動脈阻塞造成局部出血、鈣代謝異常或膽囊內出血等因素，多數病例伴隨慢性膽囊炎和膽結石，主要是碳酸鈣沉積在膽囊壁造成鈣化。

陶瓷膽囊在早期文獻被視為膽囊癌的高度危險因素，癌變率約為12.5-62%，完全鈣化因黏膜細胞已被鈣化組織取代，癌變風險較低；不完全鈣化型仍有黏膜細胞，反而癌變風險較高，但目前合併膽囊癌機率已降為6%。

李金德提醒，陶瓷膽囊多見於50至60歲族群，女性患者約為男性的5倍，其中60-90%病例合併膽結石，若民眾有上腹部疼痛、飯後不適等症狀，建議儘速就醫，及早治療。

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