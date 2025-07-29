近百歲阿嬤生日願望 關節再置換重新站起來

▲黃贊文醫師表示，高齡長者罹患退化性關節炎越來越多，建議民眾應及早尋求專業骨科醫師的意見，進一步檢查與治療。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

▲老阿嬤因粉碎性骨折而人工關節鬆動，整個膝蓋變形無法活動（左），經置換新式預鎖式樞紐設計的人工關節（右），得以重新站起來。 （記者陳建志翻攝）

年近百歲的黃阿嬤日前騎車時不慎摔倒骨折，膝蓋變形不能動，因年歲已高，轉了幾家醫院，都建議打上石膏就好，但是她不接受，換上健保給付的新式預鎖式樞紐設計人工關節後，又可以站起來及騎腳踏車。

▲患者接受新式預鎖式樞紐設計的人工關節置換術（右），手術後當天下午老阿嬤就可自行拿著助行器行走（左）。（記者陳建志翻攝）

健保給付新式預鎖式樞紐關節

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文表示，黃阿嬤到院時，一臉沮喪坐著輪椅進診間，X光顯示是人工膝關節旁的粉碎性骨折，因年紀大，骨質疏鬆嚴重，人工關節就像地基出現天坑一樣整個鬆動，當天剛好是她的生日，因已痛1星期，生日願望是還能再站起來走路。

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黃贊文表示，安排住院後啟動「怡樂適（ERAS）手術加速康復療程」，為黃阿嬤進行量身訂製的治療計劃，除一般手術前的例行檢查，也會診心臟科醫師安排心臟超音波。手術當中，麻醉科醫師使用術中腦波監測儀精準控制麻醉的深度，避免因麻醉過深引發呼吸抑制和延遲清醒等問題。黃阿嬤手術後完全沒有噁心嘔吐、發冷和頭痛等副作用。

黃贊文表示，為患者進行人工膝關節再置換手術，並換上健保給付的新式預鎖式樞紐設計人工關節，可取代韌帶的功能，也可填充骨頭缺損來重建穩定的膝關節，術後當天下午就可拿著助行器下床上廁所，5天後就開心自行走路出院。

黃贊文表示，近年來因退化性關節炎接受手術的民眾年齡越來越高，像患者一樣有嚴重骨質疏鬆症的老人家也越來越多，目前使用微創人工關節手術搭配「怡樂適手術加速康復療程」，再加上手術後疼痛中醫輔助治療，就算是近百歲人瑞也能透過多專科團隊合作，回到日常生活。

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