誤以為是憂鬱症 竟是重度失智症

▲電腦斷層顯示嚴重的大腦皮質萎縮。（照片提供／羅彥宇）

文／羅彥宇

▲重度失智症和憂鬱症的鑑別診斷有時難用外在行為判斷，需透過影像檢查進一步確認；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

87歲的邱老師長期由家人接送到日照中心上課，自從先生在今年初過世之後，整體功能下降，不僅不太愛說話，連食慾也非常差，暴瘦5公斤，並且拒絕使用鼻胃管，孩子們希望她能夠接受安寧緩和醫療。

初次見到邱老師時，她坐在輪椅上雙眼微閉，不太回應我的問話，診間的身體檢查除了肺部聲音聽起來有些粗糙，並沒有其他異常發現，我對她的兒子說：「安寧緩和醫療需要一個主診斷，而你說的失智症雖然在其他醫院做過鑑定，但是我仍然需要重新評估嚴重度，她必須達到重度的失智症，且行動力受限，我們才能夠收案。」她的兒子強調：「爸爸的過世對她打擊很大，繼續不吃不喝的話，我們也很難照顧，該怎麼辦呢？」

請繼續往下閱讀...

由於我手上的資料有限，而我的第一個想法是希望確認憂鬱症的可能，所以繼續試圖跟邱老師談談，她可以說出以前教的小學，甚至能講到舊時體罰小朋友的教育方式，但過不了一會兒，她又閉上眼，不想回話。我告訴家屬，有時候憂鬱症也會像是失智症表現，不如先完成的腦部影像掃描檢查，再來討論用藥。

2週後回診，邱老師顯得更憔悴，家人說她嗆咳的現象越來越嚴重，所以幾乎無法進食，連喝水都很難。我一邊想著憂鬱症的用藥該何時啟動，一邊點閱她的腦部電腦斷層，令我驚訝的是，她的腦部萎縮十分嚴重，而我竟然誤解為單純的憂鬱症，其實她是重度的失智症表現。我很坦誠地跟她兒子說明，因為這張掃描改變了我最初的想法，因此同意聯繫緩和醫療團隊，及時介入。

隨後的照顧團隊也回報給我關於邱老師的抽血資料，顯示高血鈉以及腎功能衰竭，這跟這週以來沒有進食而嚴重脫水有關。

緩和醫療團隊及時介入

緩和醫療的介入，使得邱老師及時補充水分，也讓先前表達的照顧模式得以實踐，家屬方面則是及時得到心理上的支撐，而我則學到了腦部影像對失智症診斷的重要性，即使病程再怎麼像是憂鬱症，該有的鑑定與檢查也要完成，才能做最後的診斷。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法