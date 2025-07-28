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「火燒心」反覆發作 內視鏡抗逆流術有效改善

2025/07/28 05:30
「火燒心」反覆發作 內視鏡抗逆流術有效改善

▲對於胃食道逆流損傷輕至中度、長期依賴PPI藥物者，陳韋志醫師說這類患者可考慮內視鏡抗逆流手術。 （記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

身形肥胖的1名40多歲男性患有高血壓，胸口長期出現悶痛、灼熱感，用藥後緩解，但停藥後又發作，經醫師診斷，原來是胃食道逆流作祟，並且已有逆流性食道炎、橫隔膜疝氣。

衛福部台南醫院肝膽腸胃科醫師陳韋志指出，胃食道逆流除了讓人「食之無味、夜不能寐」外，更會讓食道發炎、潰瘍，甚至造成狹窄，提高罹患食道腺癌機率，還可能影響情緒、提高憂鬱症風險，絕對不是吃個胃藥就能解決的事。

陳韋志說，胃食道逆流的典型症狀，包括胸口灼熱（俗稱「火燒心」）、胃酸逆流，或是胸口悶痛、吞嚥困難、打嗝等；另有多種不典型症狀，像是喉嚨有異物感、聲音沙啞、喘鳴（類似氣喘）、口臭、慢性咳嗽、咳血吐血絲、食慾不振、體重減輕、生長遲緩等。這些症狀不只出現在年長族群，也在年輕人之中越來越常見，肇因與外食、壓力、睡前吃宵夜、久坐不動有關。

對於胃食道逆流治療方式，陳韋志指出，可用抑制胃酸的藥物（如PPI），並調整生活習慣，例如少量多餐、避免刺激性食物、餐後不立刻躺下、戒菸戒酒、睡前2-3小時不進食；難治型或反覆發作患者，則可評估手術治療。他說明，針對反覆胃酸逆流或對藥物反應不佳者，可透過部分自費的「內視鏡抗逆流手術」處理，經由電燒或黏膜切除方式，把胃與食道交界處的橫隔膜「收緊閥門」，讓胃酸別再亂串門子，臨床證實能改善約7成患者症狀。

降低罹患食道腺癌機率

陳韋志強調，治療不只是「止酸」，更要防止併發症與癌變風險；若有長期症狀，建議進一步接受胃鏡檢查。

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