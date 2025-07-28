親友為罷免案鬧僵 心理師揭緩解對立技巧

▲與親友修復關係時，應該把心思放在自己可以掌握的事情上；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

首波大罷免劃下句點，選戰前的對立氛圍卻讓許多民眾與親友關係「非常僵」。台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰建議，與親友修復關係時，可以先從喝咖啡、共進餐點等日常小事開始，平時也可以適度表達關心，但千萬記得保持情緒穩定，不要再讓事態激化。

726大罷免案全數未過關，朝小野大的國會版圖不變，但對立氛圍持續，民眾想回頭修復選戰期間因為政治立場不同而鬧僵的人際關係多少有些尷尬。

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藍挹丰說，這次選前正反雙方壁壘分明，如今結果出爐，幾家歡樂幾家愁，但務必記得「選舉是一時的，生活才是永久的」，選後可以給自己一些時間，消化選舉帶來的各種情緒，如果覺得情緒已經超過自己可承受範圍，建議適度遠離相關資訊。

此外，藍挹丰提醒，民眾務必留意情緒被選舉事件影響的時間，如果情緒超過2週仍無法恢復平穩，甚至造成生活上的影響，如失眠、食慾不振或暴飲暴食等，都要多加留心，並適時找親友傾訴，或是尋求專業人員的幫助。

藍挹丰說，台灣作為民主國家，每個人都能自由表達想法，因此出現多元、甚至對立的立場，都是很正常的事。民眾一定要提醒自己，在表達意見的同時，也要有容忍的雅量。

先從喝咖啡、聚餐小事做起

「親朋好友沒有隔夜仇，要記得時間是最好的修復。」藍挹丰提到，民眾在修復關係時，可以從一般的生活小事開始，比如邀請對方喝杯咖啡、共進餐點，從不相關的事情重新拉近距離，讓彼此的友誼、親情可以慢慢回到比較平穩、正常的生活中。

保持情緒穩定 勿讓事態激化

藍挹丰也強調，與親友修復關係時，務必注意過程若論及選舉相關話題時，不要越吵越激化，因為事情已經發生了，應該把心思放在自己可以掌握的事情上，最好祝福不同立場的親友，並且要對自己與對方有信心，相信不久之後一定能恢復如常。

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