中醫調理皮蛇 減輕疼痛促進神經修復

▲醫師黃文英說明，皮蛇可透過中醫調理改善；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／黃文英）

文／黃文英

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹是水痘病毒再度活化引起的帶狀疱疹，除了皮膚症狀，更令人困擾的是劇烈的神經疼痛。在門診中，觀察到不少患者是因為壓力大焦慮、熬夜睡眠障礙、身體虛弱、長期慢性病控制不佳等因素引起免疫力下降，才讓潛伏體內的病毒有機可乘。

常見關於皮蛇的迷思，其中「皮蛇繞一圈會死人」的說法尤為嚇人，其實，帶狀疱疹本身不會致命，帶狀疱疹疫苗也非常普遍，大大降低了風險，但如果發病後不及時接受治療，可能引起嚴重併發症，尤其是持續數月甚至數年的神經痛，才是讓患者深受困擾的問題。

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初期清熱解毒、疏風止痛

帶狀疱疹發病初期，患者通常會感覺局部皮膚出現刺痛、灼熱或輕微癢感，隨後在神經分布區域出現紅疹，這些紅疹通常呈現線狀分布，接著紅疹會漸漸變為水泡，疼痛感也會加劇，患者經常因劇烈疼痛難以入睡。

中醫治療在此階段以清熱解毒、疏風止痛為主，常使用金銀花、連翹、板藍根等清熱解毒藥材，配合針灸疏通經絡，幫助緩解神經疼痛和控制水泡擴散，減少病毒活動。

疱疹破潰期 著重收斂生肌

當皮膚水泡破裂，進入疱疹破潰期，患者局部皮膚會紅腫、滲液，甚至出現輕微感染，疼痛仍十分明顯。此時中醫治療重點是收斂生肌，促進傷口癒合、祛除濕熱、防止繼發感染，常使用黃耆、當歸、丹參等補氣養血、活血化瘀的藥材，配合針灸促進局部血液循環與組織修復，增強患者免疫力。

恢復期補氣養血、疏通經絡

在恢復期，部分患者雖然皮膚破潰已經癒合，但常會持續有神經痛的症狀，這種帶狀疱疹後遺症可能持續數月甚至數年，嚴重影響生活品質。中醫認為此期多因氣血不足、經絡失養所致，治療會以補氣養血、疏通經絡為主，常用黨參、白芍、川芎等藥材，配合火針、艾灸來減輕疼痛，促進神經修復。

及早就醫，能有效控制病情，減輕疼痛，並促進身體恢復。

（作者為台東雲品中醫診所醫師）

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