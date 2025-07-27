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罷免只是一時 別因成敗否定自我價值

2025/07/27 05:30
罷免只是一時 別因成敗否定自我價值

▲民眾應避免將罷免成敗與個人價值綁在一起，適時抽離社群、重拾日常節奏，有助穩定身心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

首波大罷免國民黨立委投票昨揭曉，投票結果影響民眾情緒，精神科專家提醒，政治事件起伏確實會牽動情緒，尤其對心理脆弱者影響更大，民眾應避免將罷免成敗與個人價值綁在一起，適時抽離社群、重拾日常節奏，有助穩定身心。

三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啓斌指出，選舉或罷免等政治活動都可能引發情緒波動，特別是開票當下，對一般理性成熟的民眾影響可能有限，真正需要注意的是原本有情緒障礙或壓力累積的人，他強調，政治只是生活的一部分，不應讓它干擾日常節奏。

為自己設下「情緒休息站」

面對家人間立場不同引發的情緒摩擦，葉啓斌指出，家中若出現政治立場歧見，容易上演「互勸對方」或「互看不順眼」，情緒越演越烈，尤其親子之間常有世代落差，建議年長者多理解年輕人的思維，年輕人也應包容長輩觀點，若是夫妻意見相左，更需守住尊重底線。

桃園療養院副院長李俊宏表示，這次罷免流程比起一般大選更長，從動員連署、審查到投票，情緒干擾期拉長，對心理脆弱族群尤其不利，建議民眾為自己設下「情緒休息站」，可暫時遠離社群媒體，抽離高張環境，讓自己喘口氣。

「不要把罷免成功與否，跟自我價值綁在一起！」李俊宏提醒，不要把罷免結果，視為自己努力的成果或失敗的責任，否則容易陷入自責或否定自我，打擊自尊與信心。他強調，民主的過程本身就是一種參與與表達，已經很有價值。

至於選後若因立場不同出現人際摩擦，李俊宏建議不妨以傾聽、陪伴、不評價應對，若自覺心力不足，也可劃出界線，少講高張力的話題與交流。

他建議，民眾可多安排能掌控的活動，如運動、興趣、與家人互動，提升生活可控感，減少對罷免結果的焦慮；若出現持續性失眠、情緒低落、食慾不振等症狀，且已影響生活，應儘早尋求專業協助。

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