自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健保擴大給付 未滿36週早產兒打「RSV單株抗體」 最高省6萬元

2025/07/26 05:30

▲1歲以內施打RSV單株抗體，可保護寶寶免於感染風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲1歲以內施打RSV單株抗體，可保護寶寶免於感染風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

為提升早產兒對呼吸道融合病毒（RSV）的保護力，健保署自今年6月起，擴大RSV單株抗體的給付範圍，從原本「未滿33週」放寬至「未滿36週」，預估每年約有8600名早產兒受惠。每針單價約1萬元，最多給付6針。健保署長石崇良表示，健保預計每年投入約5億元，「孩子活下來就是一輩子的事，很值得！」

估每年8600名早產兒受惠

石崇良指出，台灣每年約有20萬人因感染住院，其中10歲以下就占了一半。國內早產兒比例約為10%，每年約有1萬人，是感染後最容易出現重症的高風險族群。面對這些脆弱生命，健保近年持續強化新生兒照護政策，包括提高新生兒科醫師產房待命的給付、首次納入給付早產兒專用營養補充品的給付，因為營養對早產兒來說就像藥，今年6月進一步擴大RSV單株抗體給付，根據實證，能有效降低出生後第1年的感染風險。

台灣早產兒基金會董事張弘洋指出，臨床觀察顯示，約有45%的早產兒曾感染過RSV，其中出生3個月內感染者，7成需住進加護病房，近半數需插管協助呼吸；若1歲前感染，未來5年罹患氣喘的機率也高出3倍。

早產兒基金會董事長張瑞幸補充，早產兒從出生到出院後，都需要長期密切照護，此次擴大給付，不僅有助降低早產兒再度返院的風險，也能減輕家庭的經濟與心理負擔。

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳也說，2023年國內RSV確診人數是2022年的1.7倍、是2021年的4.3倍，早產兒感染後的重症與住院機率，皆高於足月兒。此次擴大給付，也讓台灣政策接軌日本與韓國。

籲1歲內盡速補打

新生兒科醫學會秘書長林明志表示，RSV沒有專門的治療藥物，單株抗體是目前具國際實證的預防方式，對32週至35週早產兒可降低住院風險達80%。

該會常務理事彭純芝也呼籲，符合健保給付條件的未滿36週早產兒，若仍在1歲內，可盡速回院接種RSV單株抗體，並按月追蹤寶寶生長狀況。

▲健保署擴大RSV單株抗體的給付範圍，從原本「未滿33週」放寬至「未滿36週」。（記者邱芷柔攝）

▲健保署擴大RSV單株抗體的給付範圍，從原本「未滿33週」放寬至「未滿36週」。（記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中