免等到45歲 B、C肝公費篩檢擴大 8月起滿39歲就能免費篩

▲抽血檢測可知是否感染B肝或C肝；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

肝癌長年高居台灣癌症死因第2位，其中超過8成與B型、C型肝炎有關，為防止慢性肝炎悄悄惡化卻不自知，國民健康署昨指出，自8月1日起，將擴大公費肝炎篩檢對象，從原本的45至79歲，下修至1986年以前出生者，也就是年滿39歲即可接受終身一次免費B、C肝篩檢，預估約增200萬人受惠。

估增200萬人受惠

國健署自2011年起，提供45至79歲民眾終身1次免費B、C型肝炎篩檢，原住民提前自40歲起，至今已有734萬人接受檢查，C型肝炎陽性率從原本的3.6%降至1.5%，B型肝炎也從15.6%降到9.5%，顯示篩檢政策發揮效果。

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國健署慢性病防治組長吳建遠表示，許多感染者在40歲時已開始發展為肝硬化，甚至肝癌，等到症狀明顯才就醫，往往已錯失治療黃金期。為搶在病情惡化前介入，篩檢年齡將往前推至1986年以前出生者，也就是目前滿39歲的族群，呼籲民眾把握免費機會及早檢查。

C肝陽性率已降至1.5%

7月28日是「世界肝炎日」，今年世界衛生組織（WHO）主題為「Hepatitis: Let’s Break It Down（肝炎，我們來解決！）」強調各國應加快腳步，突破肝炎防治路上的種種障礙，例如經濟負擔、偏見與醫療可近性不均等問題。

國健署署長吳昭軍表示，台灣早在2018年就發布C肝消除政策白皮書，訂下2025年達成C肝消除的目標，時程比WHO設定的2030年還早5年。他強調，台灣將持續簡化流程、擴大服務、整合醫療體系與民間資源，全面推動社區篩檢與後續治療，讓更多人能「早知道、早治療」。

除了配合篩檢，日常生活也要提高警覺。國健署提醒，B型肝炎會透過血液與體液傳染，應避免共用牙刷、刮鬍刀、針具等個人物品；未接種疫苗者也應儘早補打。C型肝炎則以血液傳播為主，不安全的刺青、針灸、穿耳都可能成為感染管道。均衡飲食、不酗酒、定期健檢與安全性行為，是守護肝臟健康的日常基本功。

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