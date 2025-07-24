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夏季養生重養心 神清氣爽迎暑天

2025/07/24 05:30
夏季養生重養心 神清氣爽迎暑天

▲圖4：太衝穴位於腳背。（照片提供／江政謙）

文／江政謙

夏季養生重養心 神清氣爽迎暑天

▲圖2：百會穴位於頭頂正中，印堂穴位於眉心。（照片提供／江政謙）

炎熱的季節，氣溫高、濕氣重，常使人感到倦怠、心煩、食慾不振。尤其現代人長期待在冷氣房，飲食過於寒涼，易造成腸胃不適、氣血失調。中醫根據《黃帝內經》強調「春夏養陽」，此時正是順應自然、調養體質的好時機。透過正確的養生原則，不僅可預防中暑與慢性病復發，更能提升整體免疫力。

夏季養生重養心 神清氣爽迎暑天

▲圖3：內關穴位於手腕內側。（照片提供／江政謙）

預防中暑、慢性病 提升整體免疫力

夏季養生重養心 神清氣爽迎暑天

▲圖1：酸梅湯清熱生津，是消暑飲品。（照片提供／江政謙）

中醫認為，「夏氣通於心」，夏天氣候炎熱、陽氣最盛，心火易旺，應養心為要。日常宜保持心平氣和，避免情緒激動與熬夜，並適度午休，以補充精神。建議清晨或傍晚氣溫較涼時進行溫和運動，如散步、太極、伸展運動，可促進血液循環、安定心神。

夏日飲食宜清淡，避免油膩與過度滋補之物。可多食紅色食材如番茄、紅蘿蔔，有益氣補血之效；也可適量攝取苦味食物如苦瓜，有清熱瀉火、解暑助消化之功。

茶飲方面，綠豆湯、西瓜汁、酸梅湯都是夏日佳品，有助清熱生津、利尿排毒。但體質虛寒、腸胃弱者不宜過量飲用冰品與寒涼飲食，以免腹瀉、脹氣。

◎自製酸梅湯（圖1）

●材料：烏梅、山楂各1兩半，甘草5錢。

●作法：加3000-4000毫升水煮半小時，可加冰糖調味。

◎穴道按摩通經絡

長時間處於冷氣房內，溫差大、血液循環差，常導致肩頸僵硬、頭痛、疲倦感。可按摩以下穴位，舒緩症狀、提升元氣。

●百會穴：位於頭頂正中，有助緩解頭痛、安神提神（圖2）。

●印堂穴：位於眉心，能紓緩心煩、鬱結情緒。

●內關穴：位於手腕內側，可舒緩心悸、胸悶、緊張（圖3）。

●太衝穴：位於腳背，有助清肝火、調氣血、放鬆情緒（圖4）。

每天可自行按摩穴位1-2分鐘，幫助氣血通暢、調節自律神經，亦可作為預防冷氣病與夏日倦怠的自然療法。

炎夏養生需防過汗、忌過寒，尤其老年人、小孩與慢性病患者更要注意室內外溫差調節，避免長時間曝曬；飲食宜少辛辣、生冷，慎選適合體質的蔬果與茶飲；如有體質虛寒、易腹瀉、過敏等症狀，建議就醫諮詢專業中醫師，以獲得個人化的調養建議。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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