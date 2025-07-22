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「慢性靜脈功能不全」腳腫 日常5招預防
文／黃士修
67歲吳媽媽是退休老師，近來小腿沉重、襪口壓痕明顯，晚上還會抽筋。原以為是老了活動少、循環差，沒想到看到新聞才驚覺連美國總統川普也出現類似症狀，診斷為「慢性靜脈功能不全」。
美國總統川普也有類似症狀
白宮近期說明，79歲川普因小腿輕微腫脹接受靜脈超音波檢查，發現為慢性靜脈功能；這是高齡常見狀況，雖屬良性疾病，若忽視，恐導致靜脈曲張、皮膚潰瘍等併發症。
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腿部靜脈瓣膜老化、關不緊時，血液無法順利回流心臟，反而逆流滯留腿部，導致腫脹、沉重、青筋、酸痛。根據《新英格蘭醫學期刊》統計，全球每3位成人中就有1人出現靜脈功能障礙，女性與高齡者風險更高。
恐致靜脈曲張、皮膚潰瘍等
炎熱天氣會讓表淺血管擴張，加重腫脹與靜脈曲張等症狀。若有小腿沉重、抽筋、皮膚色澤變深，應提早就醫檢查有無表淺靜脈擴張與逆流。
◎日常預防5重點
●規律走路：每天至少30分鐘，促進循環。
●避免久坐久站：每30分鐘起身活動，讓血液順著下肢的肌肉收縮往上擠回心臟，減少下肢靜脈壓力。
●抬腿休息：晚上抬腿助血液從下肢回流。
●穿彈性襪：初期症狀者在醫師指導下使用，無法根治逆流，但可減緩惡化。
●控制體重：減少腿部負擔、降低惡化風險。
靜脈功能不全不是名人才會得，也非單純老化現象，而是能早期發現、積極處理的疾病。夏季特別容易加重，川普的案例提醒我們，別忽視腿部的腫脹與不適，腳腫不是小問題，而可能是血管疾病的表現。
（作者為博診所主治醫師）
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