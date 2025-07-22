自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

「慢性靜脈功能不全」腳腫 日常5招預防

2025/07/22 05:30

▲抬腿有助血液回流；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲抬腿有助血液回流；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／黃士修

67歲吳媽媽是退休老師，近來小腿沉重、襪口壓痕明顯，晚上還會抽筋。原以為是老了活動少、循環差，沒想到看到新聞才驚覺連美國總統川普也出現類似症狀，診斷為「慢性靜脈功能不全」。

美國總統川普也有類似症狀

白宮近期說明，79歲川普因小腿輕微腫脹接受靜脈超音波檢查，發現為慢性靜脈功能；這是高齡常見狀況，雖屬良性疾病，若忽視，恐導致靜脈曲張、皮膚潰瘍等併發症。

腿部靜脈瓣膜老化、關不緊時，血液無法順利回流心臟，反而逆流滯留腿部，導致腫脹、沉重、青筋、酸痛。根據《新英格蘭醫學期刊》統計，全球每3位成人中就有1人出現靜脈功能障礙，女性與高齡者風險更高。

恐致靜脈曲張、皮膚潰瘍等

炎熱天氣會讓表淺血管擴張，加重腫脹與靜脈曲張等症狀。若有小腿沉重、抽筋、皮膚色澤變深，應提早就醫檢查有無表淺靜脈擴張與逆流。

▲慢性靜脈不全不只導致腳腫，更會造成色素沉澱與傷口。（照片提供／博診所）

▲慢性靜脈不全不只導致腳腫，更會造成色素沉澱與傷口。（照片提供／博診所）

◎日常預防5重點

●規律走路：每天至少30分鐘，促進循環。

●避免久坐久站：每30分鐘起身活動，讓血液順著下肢的肌肉收縮往上擠回心臟，減少下肢靜脈壓力。

●抬腿休息：晚上抬腿助血液從下肢回流。

●穿彈性襪：初期症狀者在醫師指導下使用，無法根治逆流，但可減緩惡化。

●控制體重：減少腿部負擔、降低惡化風險。

靜脈功能不全不是名人才會得，也非單純老化現象，而是能早期發現、積極處理的疾病。夏季特別容易加重，川普的案例提醒我們，別忽視腿部的腫脹與不適，腳腫不是小問題，而可能是血管疾病的表現。

（作者為博診所主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中