夏日戴太陽眼鏡 灰黑色鏡片最佳

▲醫師提醒，太陽眼鏡的鏡片顏色多樣，選擇應以功能為主；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

夏日陽光熾熱，紫外線（UV）強烈易傷眼，隨時間累積，恐增加白內障及黃斑部病變的風險，醫師提醒，要做好「眼睛防曬」。面對市售太陽眼鏡的鏡片顏色多樣，選擇應以功能為主，又以灰黑色為佳，藍色反有害，而紅色、玫瑰色僅具裝飾作用。

藍色反有害 紅色玫瑰色僅裝飾用

振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛說明，太陽眼鏡的鏡片顏色以灰黑色最佳，可以讓各種顏色的光線平等通過，使透過鏡片的光線最自然；次要選擇是茶色、琥珀色，能吸收被空氣中水氣或灰塵散播的藍光，可增強對比，細微處也看得清楚。

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許粹剛指出，也可以購買黃色鏡片，適合室內或夜間駕車，能擋掉刺眼亮光，避免行車意外。然而藍色鏡片會吸引有害的藍光通過眼睛，可能提高黃斑部退化風險，不建議使用；紅色及玫瑰色鏡片則僅具裝飾作用，無法有效防護眼睛。

許粹剛也提醒，市面上有些廉價產品標榜國家標準認證「UV400」，實際防護效果卻未必達標。選擇太陽眼鏡要注意經濟部標準檢驗局將濾鏡分類分為0至4類，光照穿透率由高至低依序為80-100%、43-80%、18-43%、8-18%、3-8%；紫外線遮蔽率由低至高則為0-20%、20-57%、57-82%、82-92%、92-97%。

戶外活動 紫外線遮蔽率要75%以上

許粹剛指出，一般戶外活動建議選擇紫外線遮蔽率75%以上的鏡片，例如爬山、雪地等活動時，且最好選用全罩式設計；濾鏡分類4的光照穿透率僅3-8%，則不建議駕駛時配戴，以免造成危險。

此外，許粹剛說明，購買太陽眼鏡時，可檢查鏡片品質，將鏡片對著日光燈輕輕移動，若鏡片上反射的影像扭曲變形，便代表品質不良，同時可請專業眼鏡行協助測試鏡片抗UV功能，並要求開立合格證明，提醒今年夏天高溫炎熱，千萬別讓紫外線悄悄偷走視力！

許粹剛也指出，太陽眼鏡要注意配戴舒適，戴上後，睫毛不宜碰觸到鏡片，否則代表鏡距太短或鼻架高度不夠，若是長時間配戴不合適的眼鏡，很可能迫使眼眶周邊肌肉長期出力，進而造成眼眶肌肉疲勞，因此款式須適合臉型且戴起來穩定。

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