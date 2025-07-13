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夏日吃鳳梨 有助消化正當時

2025/07/13 05:30
夏日吃鳳梨 有助消化正當時

▲鳳梨含有豐富的營養素，對身體好處多多。（資料照）

文／王宇璇

台灣有水果寶島的美名，酸酸甜甜的鳳梨是夏日最常見的水果之一，其主要產季為每年的3-7月份，品種多元、吃法眾多，一年四季皆可品嘗到酸甜可口的鳳梨。

鳳梨含有豐富的營養素，對身體好處多多，如膳食纖維可促進腸胃蠕動、幫助排便順暢；維生素C具抗氧化作用、可促進膠原蛋白合成，幫助傷口癒合；還有鳳梨酵素可分解蛋白質，幫助消化。

有膳食纖維 還有鳳梨酵素

許多人吃鳳梨時常會感到舌頭刺痛，以致食用鳳梨的慾望降低，這是因為鳳梨裡的蛋白分解酵素所導致。

◎避免鳳梨「咬舌」小撇步

●切鳳梨使用的刀具和砧板保持乾燥勿碰水，避免水中礦物質提升鳳梨裡的蛋白分解酵素活性。

●食用新鮮鳳梨時，在表面撒上些許鹽巴，可提升風味。

鳳梨廣泛運用於料理中如醃肉，因天然酵素有助肉質更軟嫩。做菜時，遇到肉質過硬、不利咀嚼的情況，鳳梨有強力的蛋白分解酵素，可於醃肉時，加入少量的鳳梨汁或鳳梨果泥，幫助軟化肉質，建議以15-20分鐘為佳，若時間過久會導致肉質過軟，且用量不宜過多，以免影響口感。

推薦一道清涼酸甜又富含纖維的夏季開胃小菜。

◎涼拌木耳鳳梨

●材料：黑木耳300g、鳳梨1/2顆、老薑、蒜頭、青蔥、紅辣椒、味醂、鹽、香油。

●作法：將黑木耳燙熟後放涼備用，將鳳梨切塊或切小丁；老薑、蒜頭、青蔥、紅辣椒切末。接著把黑木耳、鳳梨和各種辛香料及調味料，以個人口味混合拌勻後，即可享用。

炎熱的夏日不妨來道簡單高纖又營養的開胃料理。

（作者為衛生福利部桃園醫院營養師）

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