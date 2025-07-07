40年老菸槍喘不停 肺復原治療一個月好轉

▲「肺復原治療」能使病人在本身肺部疾病及生活的限制下，恢復到最好的功能狀態。 （照片提供／樂生醫院）

文／何玉寧

63歲賴姓男子40年來天天菸不離手，但近來常覺得呼吸短促，合併有喘鳴聲，上下樓梯或情緒緊繃時，常喘不過氣，於是下定決心戒菸。經胸腔內科醫師診斷為肺阻塞（COPD）後，開始進行肺復原治療，使用負壓呼吸器幫助肺部擴張，也用高頻胸壁振盪治療清潔呼吸道，再搭配自主居家呼吸訓練，1個月後喘鳴情況大幅改善。

戒菸、居家呼吸訓練

肺阻塞是1種因呼吸道長期發炎，導致氣體無法通暢進出呼吸道的疾病，由於肺部氣體交換功能不良，最常出現「咳、痰、悶、喘」的症狀。此病無法恢復，只能透過治療控制，最大的致病因子是「菸癮」，因此治療第一步就是戒菸。

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賴男戒菸1個月後發現悶、喘症狀沒改善，就診尋求醫療協助，醫師評估後，除了安排檢查、調整藥物及教導病患正確的吸藥技巧外，也安排他接受肺復原治療。

肺復原治療由醫師與呼吸治療師針對病人本身的疾病狀況及需求，訂定1組治療計畫。輔導他使用負壓呼吸器幫助擴張肺部，並利用高頻胸壁振盪治療清潔呼吸道、清除痰液。同時也引導他調整呼吸方式，以鼻子深吸、嘴巴緩吐的腹式呼吸法，讓空氣進入腹部，使肌肉放鬆、減少呼吸肌疲乏、控制呼吸速率及減少無效且不協調的呼吸。

4次療程後，他的狀況好轉，雖然現在還是會喘，偶爾還會喘到睡不著覺，但他覺得跟之前的情況相比已有改善，生活品質提升。

肺復原治療目的為使病人在本身肺部疾病及生活的限制下，恢復到最好的功能狀態。因肺阻塞及其他慢性肺部疾病造成部分肺部功能喪失或退化時，肺復原治療可以與藥物治療相輔相成，增加體力，促進痰液清除，並減少急性發作。

（作者為衛福部樂生醫院呼吸治療師）

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