自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

幫末期病人溫柔翻身 安寧病房守護最後尊嚴

2025/07/07 05:30
幫末期病人溫柔翻身 安寧病房守護最後尊嚴

▲「翻身」這件看似簡單的小事，卻是守護重症病人最後一段路最關鍵的一環。（照片提供／謝乙葳）

文／謝乙葳

95歲的老先生因急性膽管炎、胰臟炎合併敗血症與肺炎、急性腎衰竭等多重共病入住醫院安寧病房。因長期臥床衰弱，身體多處出現壓瘡，其中臀部2處甚至已進展為第4期，深可見骨，伴隨腐肉與惡臭，情況相當嚴重。

面對這樣的末期病患，醫療團隊的目標已不在治癒，而是盡力提供舒適與尊嚴。翻身照護，便成為安寧病房每日不可或缺的一環。

長期臥床的患者因肌力流失與活動困難，無法自行翻身，若維持同一姿勢過久，容易導致皮膚長時間受壓、局部血液循環不良，進而發生壓瘡或使原有壓瘡惡化。定時翻身，便是預防與緩解的重要手段。

翻身除了能減少皮膚壓力，也能促進全身血液循環、減輕肌肉僵硬與痠痛，進而提升整體舒適感。照護時團隊會根據患者狀況調整翻身頻率，基本建議每2小時1次，並輔以枕頭或翻身輔具，確保每次變換的姿勢穩定又舒適。

動作的溫柔與耐心，是翻身時不可妥協的原則。護理人員執行翻身時動作需柔和，避免驟然用力，以降低患者的疼痛與焦慮。

觀察皮膚狀況 預防壓瘡

此外，每次翻身也都是觀察皮膚狀況的機會，護理師會同步進行皮膚清潔與評估，及早發現壓瘡徵兆，配合敷料更換與照護處置。

翻身不只是技術操作，更是關懷的表現，醫護人員也接受專業翻身技巧訓練，透過團隊協作與細膩照顧，讓患者在生命末期仍能感受到人性化照護的溫度。

「翻身」看似簡單，卻是安寧病房守護重症病人最後一段路最關鍵的一環。透過制度化、標準化與人性化的翻身照護，守護病人尊嚴，也為臨終照顧立下溫暖的典範。

（作者為衛生福利部桃園醫院安寧病房護理師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中