幫末期病人溫柔翻身 安寧病房守護最後尊嚴

▲「翻身」這件看似簡單的小事，卻是守護重症病人最後一段路最關鍵的一環。（照片提供／謝乙葳）

文／謝乙葳

95歲的老先生因急性膽管炎、胰臟炎合併敗血症與肺炎、急性腎衰竭等多重共病入住醫院安寧病房。因長期臥床衰弱，身體多處出現壓瘡，其中臀部2處甚至已進展為第4期，深可見骨，伴隨腐肉與惡臭，情況相當嚴重。

面對這樣的末期病患，醫療團隊的目標已不在治癒，而是盡力提供舒適與尊嚴。翻身照護，便成為安寧病房每日不可或缺的一環。

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長期臥床的患者因肌力流失與活動困難，無法自行翻身，若維持同一姿勢過久，容易導致皮膚長時間受壓、局部血液循環不良，進而發生壓瘡或使原有壓瘡惡化。定時翻身，便是預防與緩解的重要手段。

翻身除了能減少皮膚壓力，也能促進全身血液循環、減輕肌肉僵硬與痠痛，進而提升整體舒適感。照護時團隊會根據患者狀況調整翻身頻率，基本建議每2小時1次，並輔以枕頭或翻身輔具，確保每次變換的姿勢穩定又舒適。

動作的溫柔與耐心，是翻身時不可妥協的原則。護理人員執行翻身時動作需柔和，避免驟然用力，以降低患者的疼痛與焦慮。

觀察皮膚狀況 預防壓瘡

此外，每次翻身也都是觀察皮膚狀況的機會，護理師會同步進行皮膚清潔與評估，及早發現壓瘡徵兆，配合敷料更換與照護處置。

翻身不只是技術操作，更是關懷的表現，醫護人員也接受專業翻身技巧訓練，透過團隊協作與細膩照顧，讓患者在生命末期仍能感受到人性化照護的溫度。

「翻身」看似簡單，卻是安寧病房守護重症病人最後一段路最關鍵的一環。透過制度化、標準化與人性化的翻身照護，守護病人尊嚴，也為臨終照顧立下溫暖的典範。

（作者為衛生福利部桃園醫院安寧病房護理師）

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