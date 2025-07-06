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強迫症「無法跳題」資優生考卷寫不完

2025/07/06 05:30
強迫症「無法跳題」資優生考卷寫不完

▲醫師提醒，若發現孩子在課業上遇到困難，先不要責罵孩子，應了解其問題再對症處理；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／周伯翰

13歲的國中生小明（化名），讀小學時，成績優異，上國中後出現轉變。他的父母氣極敗壞說：「每次段考幾乎寫不完考卷，成績一落千丈。」

ASD患者伴隨強迫症傾向 寫考卷卡關

奇怪的是，小明在家寫練習題時一切順利，唯獨正式考試就像卡關，小明也因此出現拒學行為。被帶到身心科門診就醫，經過心理測驗評估，小明並非智力不足或是注意力不足問題，而是具有亞斯伯格特質（現已更名為自閉光譜疾患，ASD），伴隨有強迫症傾向，導致他無法「跳題」。

考試時，小明只要有一題不會寫，就無法跳過繼續寫下去，反覆想著同一題該怎麼解、非解出來不可，導致他無法移動到下一題，考卷無法完成。這種「思緒卡死」的現象，其實就是強迫症狀。在使用抗憂鬱藥物合併rTMS（重複經顱磁刺激）治療後，小明考試時的強迫症狀逐漸改善，對學習不再恐懼。

抗憂鬱藥物合併rTMS治療 不再拒學

研究顯示，強迫症在一般大眾的盛行率為1.6%，約高達20%的自閉光譜疾患患者會合併強迫症。強迫症和大腦中神經傳導物質如血清素、多巴胺和NMDA系統失調有關係，常見的強迫思考與行為包括：怕髒而反覆洗手、過度擔心念頭而出現反覆詢問或檢查、講究對稱性而反覆確認、過度慮病而反覆逛醫院等。

強迫症的治療，主要以血清素回收抑制劑藥物（SSRI）為主，通常需要約4到8週時間才會看出改善。近期研究顯示輔以多巴胺阻斷劑藥物或是NMDA系統調節藥物也可以加強SSRI療效。然而約有30%的強迫症患者對藥物與心理治療效果不佳，目前美國FDA也核可使用rTMS刺激大腦背內側前額葉治療頑固性強迫症。

（作者為周伯翰身心醫學診所院長）

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