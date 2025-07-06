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腰椎術後重返職場 須多重評估

2025/07/06 05:30
腰椎術後重返職場 須多重評估

▲進行核心肌群的訓練、柔軟度與耐力的提升，能幫助恢復術後脊椎穩定性。（照片提供／王浩洸）

文／王浩洸

腰椎手術後何時能恢復工作？是患者與家屬最關心的問題之一。實際上沒有統一標準，而是取決於多重因素，包括手術的類型、個人恢復速度、工作性質，及醫師與復健師的專業評估。

不同的工作型態對身體負擔的要求差異很大，從需要久坐的辦公室職務，到需反覆搬運重物的勞力工作，所需的恢復期長短也不同。

需視手術種類、復健狀況、工作性質

以靜態的文書工作而言，多數人在術後2到4週內即可考慮返回崗位，但仍需避免久坐，定時起身活動，並採用具備良好支撐的椅子；若從事的是需要短距離移動、偶爾搬輕物的輕體力工作，則可能需等待4到6週；需長時間站立、彎腰或從事重體力工作的族群，通常需至少3個月、甚至半年以上的恢復期，並可能需採分階段復工的方式。

除工作性質外，個人條件也在術後恢復中扮演關鍵角色。年齡、整體健康狀況、有無慢性病如糖尿病，以及術後有無併發症，都會明顯影響身體癒合與恢復的進程。

有些患者雖然手術成功，卻因未積極配合復健或控制其他疾病，使得復工時間延後。此外，術後疼痛的控制也是評估重返工作的要素之一。若疼痛持續影響生活與活動功能，即便其他條件良好，也應延後工作以避免加重病情。

術後的復健與正確運動對恢復尤為重要。配合物理治療師進行核心肌群的訓練、柔軟度與耐力的提升，能幫助恢復脊椎穩定性，並預防再次受傷。即使重返工作崗位，也不應中斷強化訓練。同時，需時時注意身體使用的姿勢，無論是坐、站、走或睡眠，都應盡量保持正確姿態，避免對腰椎施加過度壓力。長期而言，維持良好的身體力學觀念，有助於減少術後復發與慢性疼痛的風險。

最終，恢復工作的時間點仍應以主治醫師的臨床評估為準。在術後追蹤時，醫師會根據影像檢查、神經功能、疼痛狀態與活動能力綜合判斷是否適合復工。患者切勿自行決定提前上班，避免對脊椎造成二次傷害。

對重返職場的計畫，建議採漸進式方式，如初期兼職、減量工作，再逐步恢復原本的工作量與強度。只要有耐心並遵循醫療團隊建議，大多數患者都能順利回歸職場，恢復正常生活。

（作者為義守大學神經外科教授、義大醫院外科部長）

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