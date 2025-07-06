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猩紅熱不減反增! 出現致命毒性休克重症

2025/07/06 05:30
猩紅熱不減反增! 出現致命毒性休克重症

▲猩紅熱常見於國小、國中學童，症狀包括發燒、喉嚨痛、全身出疹與草莓舌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

暑假來臨，孩子們活動多，國內感染症專家示警，近期因A型鏈球菌感染引起的猩紅熱病例明顯增加，雖多數為輕症，但少數仍可能惡化為致命的毒性休克症候群，甚至是俗稱「食人菌感染」的壞死性筋膜炎，已有孩童因此重症送進加護病房。

「我們門診一天可以看到兩、三個猩紅熱病人。」林口長庚醫院副院長、台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，猩紅熱常見於國小、國中學童，症狀包括發燒、喉嚨痛、全身出疹與草莓舌，傳染力不低，主要經由飛沫與呼吸道分泌物接觸傳播。

邱指出，猩紅熱過去多半在春天或春夏交界，今年即使氣溫炎熱、時序進入夏季，病例卻不減，流行情形與過去不同。更令人警覺的是，上週院內收治一名年約8歲學童，感染後引發毒性休克症候群，病情急轉直下。

A型鏈球菌感染重症 需立刻住院

這名學童起初僅有發燒、肌肉酸痛，不到2天就出現血壓驟降、全身出疹、休克送醫。邱政洵說，A型鏈球菌會分泌毒素，激發免疫系統強烈反應，短時間內引發全身性發炎與器官衰竭，處置稍慢就會有生命危險。

邱政洵說，A型鏈球菌依菌體表面的M蛋白分為多種型別，台灣過去流行的多為M12型，通常引發較輕微感染，而M1型重症風險較高，其中「M1 UK」菌株因毒性強、易引發壞死性筋膜炎與毒性休克症候群，曾在英國造成多起嚴重感染案例，M1 UK菌株在台灣雖尚未大流行，但國內曾監測到蹤跡，必須提高警覺。

邱政洵說，A型鏈球菌感染初期症狀多為發燒、喉嚨痛，若演變成猩紅熱，會伴隨皮膚紅疹、草莓舌、輕微搔癢，疹子通常從胸口、腋下開始擴散；若為單純咽喉炎，可能僅有吞嚥痛、食慾差與疲倦，仍具傳染力。

戴口罩勤洗手 落實防疫降低風險

他強調，透過抗生素治療可有效控制，若演變為重症，則需立刻住院，以靜脈抗生素、升壓劑與免疫球蛋白等支持性治療，爭取時間搶救。

邱政洵呼籲，暑假期間人潮流動大，社區同時流行新冠、腺病毒等病毒，學童參加營隊、室內活動時應落實防疫措施，戴口罩、勤洗手等，降低感染風險。

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