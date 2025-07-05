8旬嬤膝關節退化變形 自己絆倒自己

▲患者左膝退化性關節炎，開刀前嚴重變形。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

▲王芳英醫師教患者抬腳復健。（記者張軒哲攝）

台中市一名82歲的陳姓婦人，左膝蓋因退化性關節炎受損嚴重，導致膝蓋變形，半年前疼痛時會去一般診所拿藥、貼膏藥，後來因「右膝蓋會絆到左膝蓋」，走路會被自己絆倒，家人決定讓她開刀，術後隔天便能下床走路。婦人女兒說，媽媽已經逾80歲，且超會忍痛，但走路影響到生活，早知道讓媽媽早點開刀，恢復正常生活。

忍痛多年未治療 左膝蓋變形逾30度

陳婦透露，年輕時為了持家養小孩，耕作、鋤草、挑畚箕等什麼工作都做，有空就去賺錢，半年前左膝蓋開始疼痛。大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，患者左膝蓋有嚴重的退化性關節炎，合併外翻變形，變形已經超過30度，屬於最嚴重的外翻變形，在臨床上非常少見，詢問後得知患者膝蓋痛拖很久都沒治療，推斷至少10年前就開始退化，因拖著不管也沒積極治療，膝關節變形愈來愈嚴重。

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王芳英說，膝蓋外翻變形超過15度以上，可能會有併發症，包括腓神經的損傷、內側副韌帶的損傷，且可能要更多的截骨手術。患者這次除置換人工膝關節，同時做了膝蓋韌帶的平衡及膝蓋的矯正，術後復原良好，開刀後隔天便能下床走路，第二天也能爬樓梯進行復健。

置換人工膝關節 術後隔天下床走路

「膝關節退化第四期損傷是不可逆的，一定要儘早治療或置換人工關節。」王芳英指出，如果患者有其中一隻腳的膝關節退化第四期，沒有及時開刀治療，臨床經驗判斷，大約3至4年另一隻腳便會惡化到第三期或第四期，雙腳因無力而變形，腰椎也逐漸退化變形，往後行動會更加困難。

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