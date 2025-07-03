智慧腦影像平台 揪思覺失調準確率逾9成

▲楊智傑教授率領團隊開發「智慧腦影像平台」，透過AI分析腦部影像，診斷準確率高達91.7%。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔、楊綿傑／台北報導

▲「智慧腦影像平台」除了用於協助診斷，也可結合經顱磁刺激（TMS）等非侵入性腦刺激，發展更精準的治療；示意圖。（記者邱芷柔攝）

思覺失調症不再只能靠觀察行為判斷！台北榮總昨日分享精神醫學部教授楊智傑團隊開發的「智慧腦影像平台」，透過AI分析腦部影像，診斷準確率高達91.7%，讓精神醫療邁入有客觀數據的新時代。

▲中央大學認知智慧中心與台北榮民總醫院攜手合作，為憂鬱症個人化精準治療帶來重要突破；示意圖。（中央大學提供）

北榮開發 精神醫療有客觀數據

楊智傑說，思覺失調症困擾全球約1%人口，患者常出現幻覺、妄想、情感淡漠等症狀，過去診斷多依賴問診與觀察，缺乏客觀指標。團隊自2012年起累積超過1500筆台灣本土腦影像數據，包括健康者與思覺失調、躁鬱、重度憂鬱等患者，比例大約各半。

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透過平台可比對大腦兩大關鍵區域「腦島（Salience Network）」與「顯葉（Default Mode Network）」間的功能變化。透過量化，可以清楚看出患者與一般人在腦功能上的偏差，轉換成數據，協助醫師判斷是否為思覺失調症，AI不只分析，還能立體呈現異常區域，讓醫病溝通更直觀。

這套平台除了用於思覺失調，也能協助診斷躁鬱症和重度憂鬱症，並可結合經顱磁刺激（TMS）等非侵入性腦刺激，發展更精準的治療。這項技術已獲科技部未來科技突破獎、生策會國家新創獎、美國愛迪生獎等多項肯定。

楊智傑說，北榮精神醫學部的「智慧腦影像平台」採預約制，協助病人與家屬了解腦部變化，強化治療信心。

關鍵腦波指標 有助憂鬱症治療

此外，中央大學認知智慧與精準健康照護研究中心主任阮啓弘及助理研究員蔡怡君，攜手台北榮民總醫院精神部情緒精準醫療中心主任李政達，以「重複性經顱磁刺激」進行研究發現憂鬱症狀與治療反應的關鍵腦波指標，並可進一步預測病患治療成效，獲《國際臨床與健康心理學期刊》刊登，未來加入AI工具後更能依照不同症狀施予個人化治療，且能提升治療效果。

蔡怡君指出，針對藥物治療反應不佳的難治型憂鬱症患者的研究結果顯示，一種過去較少被關注的高頻Gamma腦波，在受到較慢的Alpha與Beta腦波調控時，其強度與憂鬱症狀的嚴重程度呈現正相關。且若患者在治療前的Gamma活動較低，通常對rTMS治療反應較佳，反之則成效有限。

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