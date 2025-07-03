炎炎夏日防中暑 中醫師有撇步

▲炎炎夏日應做好防中暑措施。 （照片提供／廖重壹）

文／廖重壹

▲按壓內關、風池穴或大椎穴，刮痧可改善中暑不適。（照片提供／廖重壹）

58歲的江小姐（化名）到南部訪友，大太陽下逛老街，本來說說笑笑買東西，未料漸漸感覺全身發熱冒汗，外衫都濕透，接著頭暈、噁心，趕緊躲到屋簷下坐在階梯上喝水、搧風，久久才舒服一些，回程就來門診看診。

▲按壓內關、風池穴或大椎穴，刮痧可改善中暑不適。（照片提供／廖重壹）

台灣夏天氣候潮濕悶熱，隨著氣溫節節攀升，中暑人數也逐漸增加。中暑屬於熱傷害的一種，常見的熱傷害有熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭及中暑。

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陽暑？陰暑？ 調理方式不同

熱痙攣是由於過度出汗導致電解質失衡，出現肌肉抽搐；熱暈厥是因為皮膚血管擴張幫助散熱，導致大腦血流暫時不足，而產生暫時性暈厥；熱衰竭則因大量出汗導致體液流失，產生頭暈、無力、噁心等症狀；最嚴重的是中暑，通常是熱衰竭未及時處理導致加劇，患者體溫可能飆升至40度以上，伴隨意識不清、休克、多重器官衰竭、橫紋肌溶解，若未及時處理，恐有生命危險。

中醫將中暑分為「陽暑」與「陰暑」兩大類。陽暑屬於長時間暴露在烈日或高溫下所引起，常見症狀包括高熱、面紅、汗多、口渴心煩等；陰暑則多因長時間處於空調環境、常常進出冷氣房或身熱吃太多冰飲，使得體內的濕熱無法排出，導致頭重、身體疲乏、食慾不振、胸悶噁心等症狀。不同的中暑類型，對應的調理方式也各不相同。

◎針對中暑的調理，中醫提出多元方法

●藥物方面：可依症狀選用生脈飲、清暑益氣湯、白虎湯等，藉以清熱解煩、益氣生津。

●穴位按摩：可按壓內關穴與風池穴，具有和胃解嘔、清利頭目的功效。

●刮痧：針對陽暑，可透過在背部、頸部等部位進行刮痧，特別是大椎穴處，具有益氣退熱的功效，可促進氣血流通、緩解中暑不適。

多吃清熱解暑食材 少喝冷飲

中醫強調「治未病」，重視體質與環境的調和。面對炎炎夏日，建議在日常生活中做好防暑措施，充分補充水分與電解質，可食用具清熱解暑作用的食材，如冬瓜、綠豆、苦瓜等，少喝冷飲，因為會加重體內濕氣，也會讓暑熱不易透出。

透過生活調養的方式預防中暑的發生，民眾在酷暑中也能保持身心健康。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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