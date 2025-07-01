翁看不清以為白內障 真凶竟是黃斑部病變

▲彭書昱醫師提醒，民眾若出現視力模糊，應儘速接受眼底鏡或視網膜光學斷層掃描檢查，正確診斷爭取最佳治療時機。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

▲患者術前視網膜光學斷層檢查，可見黃斑部中間裂開1個大洞（上圖），術後可見黃斑部中間的洞已經癒合，重現正常的中央凹陷型態（下圖）。（記者陳建志翻攝）

70歲的洪姓老翁近1個月來總覺得左眼看不清楚，至眼科診所檢查，被診斷為白內障並建議手術治療。但他不放心前往醫院眼科探詢第2意見，檢查後才發現真正的病灶其實是黃斑部裂孔。趕緊安排微創黃斑部手術，經1個月休養，順利恢復視力，重拾正常生活。

▲患者接受眼底攝影檢查，發現黃斑部出現裂孔（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

微創手術加休養 裂孔順利癒合

長安醫院眼科醫師彭書昱指出，我們的眼睛就像是1台相機，白內障手術等同更換鏡頭，而黃斑部則是相機底片。底片一旦損壞，無論如何更換鏡頭，影像品質都無法改善。許多民眾常將視力模糊歸咎於白內障或老花眼，卻忽略了黃斑部病變的可能性，延誤了黃金治療時機。

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彭書昱表示，患者檢查後發現是黃斑部裂孔，這是1種必須盡快動手術的眼疾，目前沒有藥物或治療可以替代。因此立即為他安排微創黃斑部手術，這項手術傷口極小，術後恢復快，但黃斑部本身的復原則需要較長時間。

彭書昱指出，患者術後遵照醫囑趴臥休息數週，讓黃斑部慢慢恢復，經過1個月的悉心休養，黃斑部裂孔順利癒合，視力也逐漸恢復，得以重拾正常生活。

彭書昱強調，黃斑部裂孔常見於60歲以上長者，高度近視、眼部外傷、黃斑囊樣水腫等也是危險因子。患者初期可能無明顯症狀，直到遮住正常眼睛才發現視力模糊、物體扭曲或閱讀困難，但因不會引起疼痛而容易被忽略。

彭書昱提醒，隨著高齡人口增加，黃斑部病變已成中老年視力退化主因之一， 臨床上不乏白內障術後視力未改善，最終確認為黃斑部病灶的案例。呼籲若出現視力模糊的狀況，應儘速接受眼底鏡或視網膜光學斷層掃描檢查，正確診斷爭取最佳治療時機。

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