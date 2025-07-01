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脊椎內視鏡 一次搞定骨裂和椎間盤突出

2025/07/01 05:30
脊椎內視鏡 一次搞定骨裂和椎間盤突出

▲男子腰痛臥地無法站起；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／黃裕涵、賴佳汶）

文／黃裕涵、賴佳汶

41歲張先生是位平面設計師，因工作需要，常得久站與久坐。然而，4年前的一天早上，他在廚房裡拿起平底鍋時，突然感到劇烈的腰痛，痛苦不堪的他只能躺在廚房的地板上，直到家人協助他就醫。

當時醫師告訴他，可能存在脊椎骨裂的情況，建議進行手術治療。但張先生選擇先復健與止痛藥。但他的腰部依然隱隱作痛，右腳外側經常麻木，甚至影響了工作，隨著疼痛愈演愈烈，張先生日前決定接受手術。

為了解造成張先生腰痛的原因，決定先用內視鏡檢查他的骨裂程度，結果發現是之前的骨裂碎片壓迫神經，造成不適。在內視鏡的輔助下，成功移除碎片，過程中發現張先生還有椎間盤突出的問題，也利用內視鏡進行減壓手術。

手術功能日益強大 應用範圍愈廣

近年來，脊椎內視鏡手術技術器械更小巧且功能強大，應用範圍擴大，可涵蓋椎間盤突出、神經管狹窄、坐骨神經痛、脊椎爆裂性骨折、短節脊椎融合手、馬尾症候群等多種情況。透過內視鏡手術，可以將對身體組織的損傷降到最低。此外，手術後感染的機率較低，出血量也減少，以致病人能更快速地恢復，並重返正常的生活與工作。

張先生在手術後，終於擺脫了長期困擾的疼痛，並於手術當天開始下床走動。術後重獲新生的喜悅，讓他對未來充滿希望。

（作者分別為佑民醫院脊椎外科主任黃裕涵、佑民醫院個管師賴佳汶）

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