服用血清素藥物 巴金森病友不「憂鬱」

▲巴金森病的神經退化，不僅負責產生多巴胺的細胞會退化，負責血清素以及乙酼膽鹼的細胞也會隨之退化，所以必要時，應補充血清素；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

70歲的蘇阿姨從學校退休近10年，也是我照顧近10年的老病人。這次回診拿藥剛好有空檔，她回憶起當時手抖，加上動作緩慢，又要忙於家務照顧罹重病的先生，身心俱疲之時，得知自己得了巴金森病，相當沮喪，一直想要「靠意志力戰勝病魔」，所以看診初期極度排斥藥物。

蘇阿姨說：「當時我也不懂，聽到你說我除了巴金森，還有憂鬱症，根本不能接受。還好你堅持要我服用血清素的藥物，我才能挺過照顧先生的辛苦歲月。」

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蘇阿姨是我照顧過的巴金森病人中，堪稱配合度前3名的患者，經過了10年，她的用藥幾乎沒有什麼增加，而且用藥之後的動作狀態，除了有一點點的過動，幾乎看不出來有其他異狀。每當巴金森病的病友問：「我還可以活多久？」或者「再過幾年我就要坐輪椅？」我都會舉蘇阿姨的例子鼓勵他們：「每個人走的路都不一樣，真的也有過了10年依舊行動自理，輕鬆自在的。」

產生多巴胺及血清素等細胞會退化

罹患憂鬱症是蘇阿姨當時最不能接受的事情，尤其她認為要吃「抗憂鬱藥」一事就好像被貼上「精神病人」的標籤。事實上，巴金森病的神經退化，不僅負責產生多巴胺的細胞會退化，負責血清素以及乙酼膽鹼的細胞也會隨之退化，只是多寡輕重之別。蘇阿姨當時在診間只是提到遠居國外的兒子，當場就流淚。這種情緒的敏感性也是巴金森病的一環，應當放在同一個疾病架構中處理，簡言之，都是同1個大腦系統的問題。

我也記得蘇阿姨在用藥之後，心情十分愉悅，也不得不承認過去有關「不吃藥的堅持」真的有點多餘。她現在不僅沒有憂鬱症狀，也忙於教會的活動，出門會騎腳踏車當運動，也定時來醫院復健。她非常希望我們在地能成立病友會，讓更多病友能互相打氣，我也相信她的例子可以激勵很多診斷初期的病人。

用藥可幫大忙 毋需抗拒為難自己

巴金森病的「神經症狀」與「精神症狀」都源自於同樣的腦病理生理機轉，所以理想的情況是由同1位神經科醫師負責調藥。處理A症狀的藥往往會讓B症狀惡化，若由不同醫師拿捏，容易過猶不及。

巴金森病人也需要懂得許多的「心理問題」本身，也正是巴金森病「生理問題」。如果有藥物能處理，不妨用「順水推舟」的心情試著配合，而不需要用「靠意志力來戰勝病魔」為難了自己。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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