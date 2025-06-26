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術後無縫接軌長照 獨居婦讚不孤單

2025/06/26 05:30
術後無縫接軌長照 獨居婦讚不孤單

▲「出院準備個管師」教導個案使用輔具；圖為情境照，圖中個案與本文無關。（照片提供／黃裕涵、蔡姄珂）

文／黃裕涵、蔡姄珂

78獨居歲的黃女士，因腰痛以致走路困難，甚至無法參加公益團體活動，關心社區內的貧困家庭，因此急忙前往醫院就診。經過核磁共振檢查（MRI）後，發現是腰椎第4、5節的椎間盤破裂，並伴隨有嚴重的椎管狹窄。她遵循醫師的建議，接受了椎間盤切除及減壓手術。雖然術後恢復良好，她擔心回家後無人照顧，生活自理將成為一大挑戰，甚至一度考慮延後出院。

所幸在醫院「出院準備個管師」的協助下，啟動長照2.0轉銜機制，替她安排長照評估與後續照護服務，迅速聯繫地方長照管理中心，於出院前，完成相關評估流程，並討論個案所需的居家服務項目。

長照2.0轉銜機制 減輕照顧壓力與健康風險

返家後，黃女士感受到溫暖的支持，每天都有居服員協助她洗澡、洗頭、準備餐食和協助家中環境清潔。在居服員的陪伴下，她搭乘復康巴士回診，並透過輔具補助，使用助行器，家中的衛浴設備也安裝了扶手與防滑設施。

雖然一開始她對「剛開完刀恐懼一個人撐不過來」感到擔憂，但隨著時間的推移，她漸漸重拾了信心。每天固定的服務讓她心中多了一份踏實感，對於長照內容和出院準備服務感到非常滿意。

事實上，許多長者在術後返家時，由於照顧資源的不足，往往會影響恢復進度，甚至再次住院。然而，通過醫療機構與長照資源的無縫接軌，可以有效幫助患者平穩過渡至術後生活，減輕照顧壓力與健康風險。

提前規劃，確保照護不中斷，是每位長者重獲新生的關鍵。

（作者分別為佑民醫院脊椎外科主任黃裕涵、佑民醫院個管師蔡姄珂）

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