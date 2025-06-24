全台首例》83歲嬤施打阿茲海默症新藥「欣智樂」

▲阿茲海默症新藥欣智樂。（亞東醫院提供）

記者羅國嘉、林哲遠／綜合報導

▲阿茲海默症藥物需在院內靜脈注射，治療前須完成影像與基因評估，並搭配影像監測，確保療程安全。 （亞東醫院提供）

台灣失智人口突破35萬人，其中7成為阿茲海默症患者，衛福部近日核准2款針對早期阿茲海默症的新藥「樂意保（Leqembi）」與「欣智樂（Kisunla）」，開啟治療新頁。亞東醫院昨日替1名83歲女性患者完成全國首例「欣智樂」施打，需搭配生活照護、心理支持與長期追蹤，才能有效延緩退化。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興指出，這名患者經評估，患者認知功能障礙檢查為92分、簡易心智量表為29分，屬輕度認知障礙，再透過核磁共振、正子斷層掃描與基因篩檢，確認腦中有類澱粉蛋白沉積，符合新藥使用條件，成為全台首例接受創新療法的病患。

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甄瑞興說明，2款藥物皆為靜脈注射，「欣智樂」每月施打1次，臨床顯示66％患者在1年內可完全清除腦中類澱粉蛋白，有助於降低50％進展到中度失智風險，或延緩病情約4至5年；另一款「樂意保」每2週施打1針，1年半後可延長為每月施打1次，類澱粉累積較低的早期患者可減緩至51％，約延緩3年進入中重度失智時間。

他表示，患者治療前須完成澱粉樣蛋白正子攝影、腦部影像檢查（MRI）與APOE基因檢測等評估。臨床數據顯示，極少數患者可能出現腦水腫或點狀出血，須搭配影像監測，確保療程安全。

甄瑞興強調，這項治療並非人人適用，如1年內曾有中風或癲癇發作病史、帶有APOE基因者、正在服用抗凝血劑者，都屬於高風險族群。目前台灣推估約有13萬名患者符合用藥條件，但因治療費用每年約100至150萬元，實際可施打人數仍受限。

治療費年約100至150萬元 助延緩退化家屬覺得值得

家屬說，家人都知道「這不是神藥」，但只要能維持現狀久一點，對全家人來說很值得。

至於是否將該藥品於年底納入健保給付，衛福部長邱泰源昨天在立院受訪時說，健保署會進行醫療科技評估HTA程序，由於新藥才剛施打，希望有更穩定的經驗，以及觀察時間，會先做專業評估，再做財務影響評估。

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