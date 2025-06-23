連假奔波出遊 拇趾外翻遽增

▲圖2：藉由支撐內側足弓與橫弓結構，協助校正趾蹠關節的軸心位置，減輕第一趾蹠關節壓力。（照片提供／林加彬）

文／林加彬

▲圖1：為改善症狀並延緩病情惡化，可使用特製輔具鞋墊。 （照片提供／林加彬）

今年連假頻繁、出遊人潮湧現，不少民眾卻因旅途奔波導致「腳」出問題，近來醫院接獲不少因足底筋膜炎、拇趾外翻等腳部不適而前來求診的患者，尤以拇趾外翻最為常見。這類疾病不僅影響外觀，若鞋子持續摩擦骨凸處，更可能引發關節紅腫、硬皮增生，甚至造成關節發炎與劇烈疼痛，讓人寸步難行、影響日常活動。

年齡愈長發生率愈高

拇趾外翻的典型症狀從外觀便可察覺：大腳趾向第二趾傾斜，內側趾蹠關節骨凸明顯，部分患者甚至出現大腳趾與第二趾重疊情形。根據臨床觀察，年齡愈長，拇趾外翻的發生率及外翻角度也愈高。

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統計顯示，18-65歲族群中約有23％患有拇趾外翻，65歲以上更高達36％。雖有些人未感不適，但多數患者仍因鞋子不合或摩擦骨凸處導致疼痛，影響生活品質。

拇趾外翻的成因繁多，可分為先天與後天因素，但以先天遺傳性為主。先天性因素包含家族遺傳、扁平足及肌腱韌帶鬆弛等；後天因素則與個人職業與活動型態相關，如長時間站立、步行或從事需急停、跳躍的運動等，長期下來導致第一趾蹠關節持續受壓，逐漸外翻，最終演變成拇趾外翻。

伴隨足底筋膜炎、膝蓋疼痛

拇趾外翻常伴隨足底筋膜炎、趾蹠關節疼痛、扁平足、高弓足、踝關節不穩、下背痛與膝蓋疼痛等問題。當足部站立承重時，壓力分布若出現異常，步態與關節受力將產生變化，形成惡性循環。

客製化特製輔具鞋墊改善

為改善症狀並延緩病情惡化，針對個人的力學不同，可使用客製化特製輔具鞋墊（圖1）。這類鞋墊針對足部生物力學設計，藉由支撐內側足弓與橫弓結構，協助校正趾蹠關節的軸心位置，減輕第一趾蹠關節壓力（圖2），除有助抑制外翻角度外，亦能改善其他足部疾病。即使接受手術治療者，術後仍建議持續穿戴鞋墊，以維持療效與減少復發風險。

雖然高跟鞋經常被視為拇趾外翻的元凶，實際上鞋楦設計才是關鍵。尖頭、過窄的鞋型容易擠壓足部，加速外翻惡化。有拇趾外翻或足疾者應選擇楦頭寬深、具支撐功能的鞋款，並搭配專業鞋墊使用，才能走得健康、走得長遠。

（作者為衛福部桃園醫院復健醫學部輔具中心義肢裝具師）

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