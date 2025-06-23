攝護腺癌ADT治療 健康管理降低「心」風險

▲接受ADT治療者控制三高很重要；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／郭志東

攝護腺癌是台灣男性常見癌症，在攝護腺癌的治療中，「荷爾蒙治療」又稱為「雄性素抑制治療」（簡稱ADT），是常見的治療選項之一。這種治療方式透過手術或藥物來降低體內雄性荷爾蒙（如睪固酮）的作用，以抑制癌細胞的生長與擴散。然而，ADT雖可有效控制癌細胞，卻可能對心血管健康造成影響，特別是在原本已有心臟疾病的患者身上更應留意。今年由心臟學會發表的台灣攝護腺癌心血管照護共識更強調此一狀況。

血管壁變厚 恐惡化成心肌梗塞

ADT可能會增加心臟與血管疾病的風險，包括提高血中膽固醇濃度，升高血糖，甚至影響身體調控血糖的能力，增加體脂肪、降低肌肉量，當中最危險的莫過於ADT會使血管壁變厚，增加動脈硬化風險。若血糖控制不佳，容易進一步導致糖尿病，而糖尿病患者的心臟病與中風風險也會提高。對於本身已有動脈粥狀硬化的患者，ADT可能進一步提高心肌梗塞的風險。

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若有以下不良生活習慣或慢性病控制不佳，將增加ADT對心血管的風險，例如：飲食不健康（攝取過多鹽分、飽和脂肪、膽固醇與糖分）、缺乏運動、抽菸、高血壓、高血脂或糖尿病控制不良。當病患有冠心病、心肌梗塞病史，或血管已知有斑塊堆積，ADT一年內發生心臟事件的風險將會更高。

就醫選擇合適治療與預防策略

有些ADT藥物種類對心臟影響較小，但對於已有心血管疾病的病患，可在治療前與泌尿科醫師及心臟科醫師討論，選擇最合適的治療方式。

雖然癌症治療可能增加心臟負擔，但透過良好的生活習慣與醫療配合，仍可大幅降低心血管風險，以下是一些實質建議：

●均衡飲食：少鹽、少油、控制糖分與膽固醇攝取。

●規律運動：每週至少150分鐘的中等強度有氧運動。

●戒菸：全面戒菸有助心肺健康與治療效果。

●控制三高：定期追蹤血壓、血糖、血脂，遵醫囑服藥。

●定期心臟檢查：特別是已有心臟病史者，應定期回診追蹤心血管狀況。

在攝護腺癌治療過程中，與醫師及照護團隊保持良好溝通十分重要。主動告知心血管病史、家族病史、目前用藥與生活習慣可讓醫師更了解病況，讓醫療團隊選擇合適的治療選擇與預防策略。

即使正在接受癌症治療，也能透過積極的健康管理，守護心臟健康，提升整體生活品質與治療成果。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心醫師）

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