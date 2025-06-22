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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

長期鼻塞影響發育 小六男生僅27公斤

2025/06/22 05:30

▲當鼻塞嚴重而張嘴呼吸時，不僅睡眠品質差，也會影響生長激素的分泌少，造成發育瘦小的問題；示意圖。（照片來源：shutterstock）

▲當鼻塞嚴重而張嘴呼吸時，不僅睡眠品質差，也會影響生長激素的分泌少，造成發育瘦小的問題；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／高銘偵

瘦小的男孩跟著一臉嚴肅的爸爸走進診間，門診電腦顯示年齡、身高、體重，一開始我還以為是否輸入錯誤數字？小學6年級，體重怎麼只有27公斤？仔細詢問他：「是否會腹脹？平時容易便秘，還是腹瀉？因為肚子不舒服而吃不下？還是常常腹瀉而不敢吃東西？或是因為胃脹沒有食慾？」

內向害羞的男孩對所有的問題都用點頭、搖頭來回應，或是轉頭看爸爸的臉，終於爸爸一臉無奈回應：「每次吃飯都吃1小時，軟硬兼施，試過各種辦法都沒有用，鄰居說吃中藥可開脾，所以帶他來看中醫。」

詢問小朋友有沒有任何喜好？例如水餃、炸雞、薯條、義大利麵？還是喜歡吃的食物吃很多，不喜歡的就不吃？或是飯前零食、糖果吃太多？爸爸搖頭說：「沒有吃零食，吃任何東西都一樣。」因此可以排除因為偏食而造成的食積問題。

問診時仔細觀察小朋友，發現他的臉色蒼白且不斷揉眼睛、雙眼明顯黑眼圈、暴牙造成上下排牙齒咬合不好，牙醫檢查過沒有蛀牙的問題。

其實揉眼睛、黑眼圈、暴牙、張嘴呼吸根本的原因是鼻過敏，男孩從小就鼻塞嚴重，無法用鼻子呼吸而不自覺張口呼吸，因長期鼻塞，吃飯閉嘴咀嚼吞嚥時無法呼吸，所以造成吃飯時間拖很長。

不自覺張口呼吸 連帶影響睡眠吃飯

小朋友晚上睡覺，也是鼻塞嚴重而張嘴呼吸，甚至打呼嚴重，鼻塞、鼻涕倒流、眼睛癢，鼻塞打呼嚴重，造成白天精神差而影響課業學習，一直揉眼睛、咽癢乾咳或不自主清喉嚨，常被老師誤會，睡眠品質差，也會影響生長激素的分泌少，而造成發育瘦小。

經過中藥的治療之後，爸爸很高興地說，現在吃飯只要半小時，小朋友黑眼圈改善，經過2個月的治療，體重終於緩步上升增加1公斤。老師說比較少看他揉眼睛、清喉嚨發出聲音。小朋友終於願意開口說：「鼻塞的狀況改善，不是整天都鼻塞了，謝謝醫師阿姨！」

（作者為台北、林口長庚醫院中醫婦科主治醫師）

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