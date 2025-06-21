光療指甲影響判讀 手術麻醉前先「卸甲」

▲王桂棻醫師建議，若知道手術或檢查需要麻醉，最好先卸除所有的光療指甲。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

小美（化名）平時有做「光療指甲」的習慣，日前因為發生意外事故，送進醫院急診，醫師診斷後，必須緊急手術治療，但因光療指甲會影響血氧偵測數值的判斷，恰好陪同的親戚中有美甲師，當場為小美卸甲。麻醉科醫師提醒，如果要到醫院接受常規手術或檢查時，為了自身安全起見，最好先去除美甲。

有利於醫護直接觀察末梢顏色

時下有不少民眾常會做「光療指甲」，且不僅女性，也不乏男性，中華職棒更有洋投因為利用「光療指甲」，成功改善投球時手指破皮流血的問題，引發話題。不過，當病人需要接受麻醉手術時，奇美醫院麻醉部主治醫師王桂棻表示，手術過程中監測病人的血氧濃度，一般會將監測儀器夾在病人的手指頭，光療指甲會影響數值判讀，因此對於常規手術的病人，醫護人員在術前都會建議病人卸除美甲。

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王桂棻說明，血氧監測儀器主要是透過紅外線光波偵測，現代光療指甲的顏色及材質相當多元，某些反光材質可能會導致儀器偵測不到數值，而影響醫護人員當下的判斷。至於是所有指頭的美甲都要卸除，還是只要卸除1指即可？各家醫院規定不同，因為有時還是可能會遇到需要更換手指監測的狀況，因此，大部分還是希望卸除全部的美甲，也有利於醫護人員可以直接觀察到病人末梢的顏色。

王桂棻表示，有時還是會有民眾因剛做完美甲，捨不得卸除，這種情況下為了病人安全，醫護人員會要求改期，待卸除美甲後再來接受麻醉。若遇上無法預先卸甲的手術病人，還是會先試看看或是夾腳趾頭監測，但因腳趾頭距離監測人員較遠，調整上會比較麻煩。

王桂棻表示，有些民眾會上網搜尋文獻，指某些顏色不會影響血氧監測，但由於美甲使用的彩繪顏色、材質很多，有些甚至裝飾水晶等反光物件，臨床上為了避免其中含有會影響偵測判斷的成分，在知道手術或檢查需要麻醉時，建議最好還是先卸甲。

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