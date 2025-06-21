自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

光療指甲影響判讀 手術麻醉前先「卸甲」

2025/06/21 05:30
光療指甲影響判讀 手術麻醉前先「卸甲」

▲王桂棻醫師建議，若知道手術或檢查需要麻醉，最好先卸除所有的光療指甲。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

小美（化名）平時有做「光療指甲」的習慣，日前因為發生意外事故，送進醫院急診，醫師診斷後，必須緊急手術治療，但因光療指甲會影響血氧偵測數值的判斷，恰好陪同的親戚中有美甲師，當場為小美卸甲。麻醉科醫師提醒，如果要到醫院接受常規手術或檢查時，為了自身安全起見，最好先去除美甲。

有利於醫護直接觀察末梢顏色

時下有不少民眾常會做「光療指甲」，且不僅女性，也不乏男性，中華職棒更有洋投因為利用「光療指甲」，成功改善投球時手指破皮流血的問題，引發話題。不過，當病人需要接受麻醉手術時，奇美醫院麻醉部主治醫師王桂棻表示，手術過程中監測病人的血氧濃度，一般會將監測儀器夾在病人的手指頭，光療指甲會影響數值判讀，因此對於常規手術的病人，醫護人員在術前都會建議病人卸除美甲。

王桂棻說明，血氧監測儀器主要是透過紅外線光波偵測，現代光療指甲的顏色及材質相當多元，某些反光材質可能會導致儀器偵測不到數值，而影響醫護人員當下的判斷。至於是所有指頭的美甲都要卸除，還是只要卸除1指即可？各家醫院規定不同，因為有時還是可能會遇到需要更換手指監測的狀況，因此，大部分還是希望卸除全部的美甲，也有利於醫護人員可以直接觀察到病人末梢的顏色。

王桂棻表示，有時還是會有民眾因剛做完美甲，捨不得卸除，這種情況下為了病人安全，醫護人員會要求改期，待卸除美甲後再來接受麻醉。若遇上無法預先卸甲的手術病人，還是會先試看看或是夾腳趾頭監測，但因腳趾頭距離監測人員較遠，調整上會比較麻煩。

王桂棻表示，有些民眾會上網搜尋文獻，指某些顏色不會影響血氧監測，但由於美甲使用的彩繪顏色、材質很多，有些甚至裝飾水晶等反光物件，臨床上為了避免其中含有會影響偵測判斷的成分，在知道手術或檢查需要麻醉時，建議最好還是先卸甲。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中