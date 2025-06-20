漂白水浴＋濕敷療法 異膚男童揮別搔癢

▲醫療人員示範將稀釋過後的漂白水盡量平均撒在第1層敷料上，等待敷料乾掉後取下，但此方法必須在醫師指導下正確執行。（高醫皮膚部提供）

記者黃良傑／高雄報導

▲男童罹患中重度的異位性皮膚炎（圖左），經「濕敷療法」並結合生物製劑，皮膚情況大幅改善（圖右）。（高醫皮膚部提供）

天氣越來越熱，也進入異位性皮膚炎患者旺季！高市1名林姓國小男童因中重度異位性皮膚炎，皮膚就因為癢得受不了，抓得全身是傷，傷口流血流湯（組織液），全身傷痕，讓父母心疼不已，求助高醫皮膚部，結合光照療法、外用與口服藥物、生物製劑、小分子藥物，並配備全國首創漂白水浴及水療設施，以及在醫師指導下使用的濕敷療法，終於治癒。

高醫表示，漂白水不只能做為預防腸病毒的有效消毒工具，還能成為異位性皮膚炎第1線非藥物介入治療，甚至可以用「類面膜」在家濕敷治療。

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高醫首創 助患者重獲生活品質

男童由家長陪同就醫，醫療團隊量身規劃最適合的治療策略，建議他定期使用漂白水浴搭配濕敷療法，並且結合生物製劑，經過1-2個月的濕敷療程，他再也不會癢到全身抓破皮，重獲全新生活品質。

高醫皮膚部主治醫師王暉景表示，異位性皮膚炎是1種慢性過敏性皮膚病，成因多與遺傳體質、環境刺激及免疫失衡有關，常見症狀包括嚴重搔癢、紅疹、乾燥脫屑，甚至裂傷與感染，長期反覆發作會造成情緒壓力與睡眠障礙。

保濕是治療的基石，在家可透過醫師指導下正確的執行「濕敷療法」，並配合抗發炎藥膏、避免過敏原及建立良好生活習慣，才能有效延長穩定期，搭配醫師調配的藥物，才有機會改善病程、減少復發。

王暉景強調，異位性皮膚炎不僅是兒童病，成人也可能受害，且與氣喘、過敏性鼻炎等過敏體質高度相關，若出現長期皮膚乾癢、紅疹等反覆發作症狀，應儘早就醫診斷避免病情惡化。

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