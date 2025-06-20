戒消夜＋規律運動 123公斤高中生 8個月甩肉16公斤

▲中榮家庭醫學部協助黃小弟（左2）與張先生（中）成功減重。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲黃小弟在8個月內成功減掉16公斤，體脂率從40.4%降至32.8%，肌肉幾乎無流失。（記者蔡淑媛攝）

17歲的黃同學習慣以吃東西紓壓，體重一路飆到123公斤，走路會喘，去年到台中榮民總醫院接受減重療程，調整生活習慣，學會吃原型食物、減少消夜頻率，加上規律運動，8個月內成功減重16公斤，療程結束後2個月又瘦了1公斤，變成106公斤，體脂率從40.4％降至32.8%，肌肉幾乎沒有流失，持續朝理想體重邁進。

台中榮總家庭醫學部醫師鍾念庭表示，老一輩觀念認為，青少年要養胖才有本錢長高，其實青少年身高、體重的成長，應參考國健署青少年身體質量指數（BMI）建議值，青少年如果胃口好、大吃大喝會導致體重飆升，成年之後將面臨肥胖的困擾。

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他指出，黃同學不愛吃蔬菜、把洋芋片當消夜，國中體重97公斤，高中飆到123公斤，體檢時發現尿酸超標，去年被昆蟲咬到腳，感染蜂窩性組織炎，歷經9個月，開刀3次才癒合，醫師診斷是肥胖影響傷口癒合差，他下定決心減重。

個案管理師指導 減脂不減肌

黃同學去年8月就診家醫科減重門診，鍾念庭為他量身打造減重計畫，個案管理師指導減重，首先要戒消夜，減少澱粉攝取，蔬菜、蛋白質要吃夠量，2週後體重就下降，之後再加入運動做重訓。

鍾念庭說，減重減脂不減肌，必須記錄每日飲食與體重測量；家中不囤放零食；如果不餓，卻想要吃東西，可先喝水、喝豆漿、或吃無調味毛豆，並開發飲食以外的紓壓方式，比如看電影、睡覺。

鍾念庭強調，很多民眾減重，選擇不吃東西，導致減重也一併減掉肌肉，沒減到脂肪，之後容易復胖，甚至變得更胖，身體代謝變慢，以致越來越難減重，因此減重要選對方法，必要時可尋求專業協助。

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